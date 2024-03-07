“الحق قبل انتهاء الوقت”أخر موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024..والمستندات المطلوبة

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حيث يبحث الطلاب، وأولياء الأمور في جميع أنحاء الجمهورية عن الموعد النهائي لتسجيل بيانات الامتحانات على مدار 24 ساعة تعتبر الثانوية العامة مرحلة مهمة للغاية يحتاج لجهود الجميع فيها حيث يسعى الطلاب للالتحاق بأفضل الكليات بعد اجتيازهم لهذه المرحلة، وتعتبر الثانوية العامة الطريق الوحيد للطلاب للالتحاق بكليات مرموقة مثل الطب، والصيدلة، والهندسة، وطب الأسنان حيث تفتح أمامهم العديد من الفرص والمجالات، وبناءً على ذلك تهتم وزارة التربية والتعليم بالبدء في التحضير للامتحانات مبكرًا لتجنب حدوث أي مشاكل خلال فترة الامتحانات حيث يجب على الطلاب أداء الامتحانات بنظام ورقة الإجابة، ويجب أن تتضمن الأسئلة أسئلة مقالية، وأسئلة اختيارية متعددة، واليوم سنستعرض لكم أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

أخر موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ستتم إغلاق باب التسجيل على استمارة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023،2024 بعد عدة أيام قليلة، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم يجب على الطلاب تسليم المستندات المطلوبة لإدارة المدرسة قبل يوم الخميس القادم الذي يوافق 29 فبراير 2024 لإعداد رقم الجلوس الخاص بهم لامتحانات شهر يونيو، ويوليو 2024 سيتم الإعلان عن الجدول الرسمي في وقت لاحق.

كيفية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يجب عليكم أولاً الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثم اختيار تسجيل استمارة الامتحانات.

إدخال البريد الإلكتروني الرئيسي، والنقر على زر الدخول.

ثم بدء ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

اسم الطالب كما مدون بشهادة الميلاد.

تاريخ الميلاد.

الرقم القومي .

المحافظة.

الإدارة التعليمية.

رقم الهاتف المحمول لولي الأمر.

إرفاق صورة للطالب واضحة.

ثم الضغط على حفظ و طباعة pdf.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تحتاج المدرسة إلى نسخة من التسجيل الإلكتروني.

بالإضافة إلى شهادة الميلاد.

الرقم القومي.

وإيصال سداد المصروفات.

4 صور للطالب.

يجب البدء في عملية التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد وفقا لوزارة التربية والتعليم.