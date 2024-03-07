مفاجأة من العيار الثقيل.. أجور النجوم في برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان 2024

يبحث الكثير من الأشخاص عن أجور النجوم في برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان 2024 لأن واحد من أهم البرامج التي تحصد ملايين الإيرادات، كما أن البرنامج الذي يقدمه رامز تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية تحت رئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويقال أن إنتاج البرنامج يكلف الكثير ويتم استضافة أكبر عدد من المشاهير الذي لهم شهرتهم ومكانتهم في قلوب الجمهور

منذ يومين فقط بدأ رامز جلال في الترويج للبرنامج وإعلان عن الاسم وهو رامز جاب من الأخر ومن المتوقع أن تكون فكرته جنونية ويختار حيل مختلفة وجديدة لكي يشعر الضيف بأي شك أن مقلب، اليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم كم أجور النجوم في برنامج رامز جاب من الاخر.

أجور النجوم في برنامج رامز جاب من الاخر

انتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية حول أجور النجوم في برنامج مقلب رامز جاب من الأخر والأرقام التي يحصلون عليها صدمة كبيرة للجمهور، لكن هناك من يهتم بمعرفتها وبناءاً على رغب المتابعين ننشر لكم القائمة

وصلت ميزانية إنتاج رامز جاب من الأخر نحو 100 مليون دولار أمريكي.

كما وصل إجمالي أجور 30 ضحية في برنامج رامز جاب من الأخر نحو 80 مليون دولار ويختلف أجر كل ضيف.

أجر النجمة هنا الزائد في رامز جالب من الأخر نحو 30.000 ألف دولار.

وصل أجر غادة عادل في رامز جاب من الأخر 35 ألف دولار.

أجر أسر يس في البرنامج يصل نحو 40 ألف دولار.

أجر إمام عاشور في رامز جاب من الأخر وصل نحو 45 ألف دولار.

اجر محمد رمضان تخطى 6 مليون جنيه.

أخر محمد هنيدي 50 ألف دولار.

ووصل اجر هند صبري نحو 40 الف دولار.

أجر أحمد العوضي في رامز جاب من الأخر 40 ألف دولار.

كما تصل أجور الوجه الشابة الصاعدة من 8 الف دولار حتى 10 الف دولار.

برنامج رامز جاب من الأخر

لقد بدأ الترويج لبرنامج رامز جاب من أخر من قبل النجم رامز جلال الذي نشره عبر صفحته الشخصية على تويتر وفيس بوك قائلاً بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ولقى هذا البوستر تفاعل جنوني في الساعات الأولى من طرحه لهفة وشوق للمتابعة، ونذكركم بأن رامز جاب من الآخر يعرض رسميا على MBC مصر في رمضان وبعد العرض بساعة على منصة شاهد VIP.