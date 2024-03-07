بادر بالحجز ... رابط حجز العملة الأجنبية للأفراد 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي / شروط حجز العملة الأجنبية للأفراد

منصة مصرف ليبيا المركزي لحجز العملة الأجنبية تمكن الأفراد من حجز مبلغ 4000 دولار، وهي خدمة تهدف إلى تسهيل الحصول على الدولار الأمريكي من البنك المركزي الليبي حيث أن ليبيا تعاني من أزمة في تأمين النقد الأجنبي ولذلك تحاول منع تسرب الدولار إلى الأسواق غير الرسمية بتقديم النقد الأجنبي عن طريق الحجز والشراء من منصة مصرف البنك المركزي الليبي.

رابط حجز العملة الأجنبية للأفراد مصرف ليبيا المركزي

بيّن البنك المركزي في ليبيا أنه للحصول على العملة الأجنبية يجب اتباع الشروط التي حددها، والتي ستكون متوفرة في كل بنك بمقدار محدد وسيحصل عليها الأفراد بناءًا على ترتيب الحجز الإلكتروني ولكن يجب التسجيل أولا وحجز مبلغ 4000 دولار ويتم الحجز باتباع الخطوات التالية:

زر رابط حجز العملة الأجنبية.

انقل الرابط واستخدم جوجل للبحث عنه.

اختر تسجيل الدخول وأدخل بياناتك الشخصية.

تحقق من مطابقة البيانات البنكية لبياناتك الشخصية.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية.

أدخل الرقم الوطني.

أضف رقم الهاتف.

اضغط على تسجيل الدخول.

سجل بياناتك الشخصية وبيانات حسابك البنكي.

يمكنك الاستفسار عن إيداع المبلغ الذي قمت بحجزه عبر المنصة.

شروط حجز العملة الأجنبية للأفراد

من أجل تسهيل عملية الحصول على العملة الأجنبية عن طريق المنصة الإلكترونية لمصرف ليبيا، يجب على المواطنين في ليبيا الالتزام بعدة شروط، وهي:

ألا يتجاوز مبلغ الحجز 4000 دولار.

أن يتم قبول الطلب وفقاً لتاريخ التسجيل في المنصة.

أن يتابعوا حالة الحجز عبر المنصة الإلكترونية.

أن يقوموا بالتسجيل في أوقات محدودة من الأحد إلى الأربعاء ابتداءًا من الساعة 4 مساء.

أن تتطابق بياناتهم الشخصية مع بيانات حسابهم البنكي.

أن يدخلوا بيانات صادقة ولا يزوروا معلوماتهم الشخصية.

ضمان وجود رصيد كافي لكل بنك.

أن يضيفوا رقم هاتفهم الخاص ويتأكدوا من صلاحيته للتواصل معهم.

يمكن للمستخدمين الاستعلام عن حالة طلبهم عن طريق إدخال الرقم الوطني ورقم الهاتف على المنصة وإذا تمت الموافقة على طلبهم سيتم إيداع الأموال في حسابهم.