شروط التسجيل في دعم ساند للنساء والخطوات اللازمة لذلك و الأوراق المطلوبة

تتساءل العديد من النساء حول شروط التسجيل في دعم ساند وذلك لمزاياه المتعددة حيث يوفر للمرأة صرف تعويض مالي في حالة فقدان العمل أو انخفاض الدخل بسبب ظروف خارجة عن إرادتها كما يمكنها أن تستفيد من خدمات التأسيس والتدريب التي تقدمها المؤسسة لذا يعتبر برنامج ساند برنامج مميز جداً تبحث عن شروطه العديد من النساء.

شروط التسجيل في دعم ساند للنساء

لكي تتمكن المرأة من التسجيل في دعم ساند لابد من توافر عدة شروط بها:

أن تكون حاملة للجنسية السعودية.

ألا تكون في الستين من عمرها على الأقل.

أن تكون مقيمة في المملكة بصفة دائمة.

حسن السير والسلوك.

ألا يكون سبب عدم عملها منافي للأخلاق.

أن تكون مشهورة بسمعتها الطيبة.

ألا تتجاوز فترة استفادتها من الدعم 24 شهراً.

ألا يكون لديها أي مصدر رزق ثابت.

أن تقدم الوثائق المطلوبة كلها.

خطوات التسجيل في ساند للنساء

يمكنك التسجيل في ساند للنساء إلكترونياً كما أنه يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص من التسجيل فيه إلكترونياً عن طريق الخطوات التالية:

ادخل على ا لموقع الرسمي للمملكة العربية السعودية للتأمينات.

ادخل على تأمينات الأفراد.

سجل الدخول عن طريق رقم بطاقة الهوية إسم المستفيدة وكلمة المرور.

ادخل البيانات المطلوبة.

ادخل رقم الحساب البنكي.

اضغط حفظ.

ستتلقى رسالة تأكيد نجاح العملية.

بعد فحص بيانات الأهلية ستصلك رسالة بتمام أهلية المتقدمة.

الأوراق والمستندات المطلوبة في دعم ساند

لابد من وجود عدة مستندات لكي يتم قبول المتقدمة لساند والذي يقدم دعم مادي للنساء والذي يصل إلى مدة 12 شهراً من تاريخ التسجيل وهذه الأوراق هي: