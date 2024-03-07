“حدثها واستلم دعمك”رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 مع ابرز الشروط

أفاد وزير العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين استفادوا من معونة البطالة التي توفرها الدولة الجزائرية بلغ حوالي مليوني معيل تعد هذه المعونة من بين المساعدات الأساسية، والمعروفة الهادفة إلى تحسين مستوى الحياة لمواطنيها داخل الحدود الجزائرية كما سنقدم لكم في الفقرات التالية، التفاصيل الخاصة بتجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والمعلومات اللازمة للاستفادة منها.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

يمنح دعم البطالة للمواطنين الباحثين عن عمل بهدف مساندتهم خلال هذه المرحلة، ومساعدتهم على تلبية متطلباتهم الضرورية من خلال توفير مساعدة مالية شهرية لهم، وقد شهدت قيمة هذا الدعم ارتفاعًا مؤخرًا لتصبح 15000 دينار عوضًا عن 13000 دينار على كل المستفيدين من هذه المساعدة أن يقوموا بتحديث بياناتهم كل ستة أشهر لضمان استمرارية تلقي الدعم، وتجنب إلغائه من قبل الحكومة الجزائرية بعد انتهاء هذه المدة.

كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

بينت وزارة العمل والتوظيف والتأمينات الاجتماعية في الجزائر أن التجديد الإلكتروني لمنحة العاطلين عن العمل 2024 متاح لجميع المستفيدين منها، ويمكن تحقيق ذلك عبر اتباع سلسلة من الإجراءات المحددة:

قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية المسؤولة عن العمل .

تسجيل رقم الهوية الوطنية في الحقل المعد لذلك.

إدخال رقم التسجيل.

الضغط على أيقونة تمديد.

توثيق جميع البيانات المطلوبة مع التحقق من دقتها.

ثم بعد ذلك الضغط على تحديث منحة البطالة.

شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024

توضح وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بالجزائر مجموعة من المعايير الواجب الالتزام بها لتمكين الشبان الذين لا يشغلون أي وظيفة من الحصول على معونة مادية شهرية، وتقتصر هذه المساعدة المالية على الشباب الباحثين عن عمل حيث يجب عليهم استيفاء الشروط المحددة للاستفادة منها: