الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 و معرفة قيمة الزيادة الجديدة وأماكن صرفها

يتم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 في منتصف الشهر، حيث يتم توزيعها بمعايير جديدة تتضمن زيادة ملحوظة بنسبة 15%، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة الجديدة البالغ عددهم حوالي 22 مليون مواطن، يمثلون نحو 5.2 مليون أسرة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، حيث وزارة التضامن تعمل بجد على تسهيل وتيسير عملية الصرف، مع توجيه الاهتمام لضمان توزيع الفروق بشكل فعال وفوري للمستحقين، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دعمها الاقتصادي.

الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة بالرقم القومي

الدخول علي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

الضغط على استعلام.

بعد الضغط على استعلام تظهر أمامك البيانات الآتية.

نوع بطاقة الدعم النقدي.

حالة بطاقة تكافل وكرامة ( سارية أو متجمدة أو إيقاف ).

إذا كان الاستعلام عن أسماء جديدة في تكافل وكرامة فسيظهر لهم نوع البطاقة والرصيد.

كذلك يمكن الاستعلام لـ معرفة سبب الرفض من البرنامج أو تقديم شكوى.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها ( فروع بنك ناصر الاجتماعي – الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري )، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، يستفيد حوالي 22 مليون مواطن من معاش تكافل وكرامة، حيث يتلقون معاشًا شهريًا يتراوح متوسطه بين 620 و740 جنيهًا لكل أسرة، إلى جانب هذه المعاشات، يحظى المستفيدون أيضًا بامتيازات متعددة، منها التعليم المجاني، والحق في الدعم الغذائي، والرعاية الصحية.