“ماما جابت بيبي”تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال على النايل سات والعرب سات

تسعى العائلات العربية عبر مختلف الأساليب لإيجاد الوسائل التي تساهم في تطوير سلوكيات الأطفال، وتنميتها، وتعزيز ذكائهم، وإمكاناتهم الذهنية، والعاطفية في ظل قضاء الصغار وقتًا طويلاً في متابعة القنوات الفضائية المخصصة للأطفال يجد الآباء، والأمهات أنفسهم في بحث دائم عن أفضل القنوات الأخلاقية، والتعليمية التي تقدم محتوى ترفيهي خلاق يجمع بين المتعة، والتعليم، وقد برزت قناة طيور الجنة كخيار مثالي بما يتناسب مع هذه المعايير فهي تقدم محتوى ذا قيمة ومتميز، وبهذا نالت قناة طيور الجنة المرتبة الأولى متفوقةً على غيرها من القنوات المخصصة للطفل، ولذالك نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي في هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال

تعد قناة طيور الجنة بيبي واحدة من أبرز، وأميز القنوات في فضاء الطفولة، ويأتي ذلك نظرًا لاهتمامها بتوفير مجموعة من الأناشيد، والأغاني المتنوعة التي تسهم في تعزيز وعي الصغار، وتنمية ذكائهم زد على ذلك فهي تساعدهم على معرفة المزيد حول مبادئ الدين الإسلامي، وتمكنهم من حفظ سور من القرآن الكريم ذات الطابع القصير بالإضافة إلى تعلم الأبجدية باللغتين العربية، والإنجليزية تقدم القناة أيضًا أناشيد، وأغاني بطابع تعليمي تعين الطفل على التفريق بين الأحجام والأشكال، وتعلم الألوان، والتمييز بينها كما تعمل على ترسيخ مسميات الخضروات، والفواكه في ذهن الطفل مع توضيح الفوائد الصحية لكل منها، وسنوافيكم بمعلومات حول أحدث ترددات طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات، ونايل سات ضمن مقالنا اليوم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي : النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات

تردد القناة: 11310.

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة بيبي هي إحدى القنوات الرائدة، والمخصصة للأطفال، والتي بدأت بثها منذ 2008، وقد استطاعت أن تجذب إليها قلوب الأطفال، والعائلات بفضل برامجها الهادفة، والممتعة إليكم دليل يرشدكم إلى كيفية الاستفادة من مميزات هذه القناة.