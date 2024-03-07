“وزارة التربية” اسماء الفائزين بالتعيين المتقدمين على تعيينات عقود التربية الـ 50 ألف بجميع المحافظات ومنها النجف

أعلنت وزارة التربية العراقية عن أسماء الفائزين بالتعيين المتقدمين على تعيينات عقود التربية الـ 50 ألف الخاصة بمحافظة النجف، وقامت كذلك بالإعلان عن أسماء الفائزين في عدد من المحافظات الأخرى داخل الدولة، على أن يُراعي بأنه يمكن الإستعلام عن أسماء المقبولين في هذه الوظائف، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

كيفية الإستعلام عن تعيينات عقود التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن تعيينات عقود التربية العراقية، وفقًا لما يلي: –

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

اختيار خدمة “عقود التربية”.

وعليه يُرجى إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

إستكمال بيانات المتقدم.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالمقبولين.

شروط التعيين في وزارة التربية العراقية

يمكن التقديم في تعيينات عقود التربية العراقية، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة تتمثل في الأتي:-