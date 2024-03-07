“مبروك رمضانك احلي”رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 بزيادة 15%

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات المالية للمواطنين ذوي الدخل المحدود بما في ذلك استعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 بهدف تعزيز مستوى المعيشة خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار، واقتراب شهر رمضان المبارك كما حددت الوزارة شروطاً للحصول على المعاش، وأعلنت الحكومة عن صرف زيادة جديدة لأصحاب هذه المعاشات سيتم صرفها مع معاش شهر مارس.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

بناءً على البيانات الإلكترونية المتاحة يسهل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 من خلال اتباع الخطوات المحددة حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف المعاش للمواطنين في منتصف كل شهر مع زيادة 15%، وتبدأ عملية صرف المعاشات في منتصف الشهر الحالي يشار أيضاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تلك الزيادة، ويتساءل المستفيدين عن التفاصيل الكاملة لهذا الدعم الحكومي المهم.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

يتم الاطلاع على معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 عن طريق القيام بسلسلة من الإجراءات، وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

الدخول إلى وزارة التضامن الاجتماعي .

وضع الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم في المكان المخصص لهذا الغرض.

النقر على خانة الاستعلام.

بعد انتظار بضع لحظات ستظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة، وتحتوي على جميع تفاصيل المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية صرف مرتبات برنامج التكافل والكرامة لشهر مارس 2024 في يوم 15 من الشهر الجاري سيتم أيضًا صرف الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس بنسبة 15٪ من المعاش.