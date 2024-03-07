“البلطي بكام”… أسعار السمك اليوم الخميس 7 مارس 2024 في السوق جميع الاسواق والمحلات وسوق العبور

تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، تصدرت أسعار السمك اليوم الخميس 7 مارس 2024 محركات البحث، حيث إن اليوم شاهدا استقرار ملحوظ في سوق العبور للجملة، حيث يضاف للسعر المعلن طبقا لآخر تحديثات بورصة السمك قيمه4:3 جنيهات في أسواق التجزئة، كما يصل إنتاجية البحيرات من الأسماك بنحو 183 ألف طن، ووصل سعر القاروص بنحو 160 جنيها، من خلال السطور التالية نوضح باقي تفاصيل أسعار السمك اليوم.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور 2024

سنتعرف معا في هذا المقال عن ما هي أسعار السمك اليوم طبقا لآخر تحديث لبورصة الأسماك في سوق العبور، الذي يعتبر أفضل أسواق الجملة، وبناء على هذا اجتازت مصر خلال هذه الفترة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بمعدل 85 %، وإليكم أسعار السمك اليوم وفق آخر تحديث في سوق العبور:

سجل اليوم أسعار السمك البلطي الكبير بقيمة تتراوح بين 110:95 جنيها للكيلو الواحد.

كما سجل اليوم سعر كيلو السمك البلطي الوسط بنحو 72:68 جنيها.

شهد اليوم سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بقيمة تتراوح بين 70:30 جنيها.

سعر السمك البلطي النيلية المجمد بقيمة تتراوح بين 250:50 جنيها.

سعر سمك المكرونة السويسي يتراوح بين 80 و 115 جنيها.

تسعر كيلو السمك المكرونة الخليجي يتراوح بين 75 و 95 جنيها.

اليوم سعر السمك المجمد المكرونة يتراوح بين 30 و 50 جنيها.

سعر السبيط اليوم يتراوح بين 180 و 420 جنيها.

ارتفع سعر السمك الكاليماري بقيمة تتراوح بين 180 و 420 جنيها.

بينما سجل اليوم سعر كيلو سمك موسى بقيمة تتراوح بين 180 و 400 جنيه.

وسجل سعر كيلو سمك الوقار بقيمة تتراوح بين 90 و150.

ما هي أسعار أسماك الجمبري اليوم؟

تكون كافة المواقع الإلكترونية المعتمدة بالإعلان عن أسعار المواد الغذائية مثل الأسماك واللحوم والخضروات كل يوم، طبقا لأسعار سوق العبور سوق الجملة، والقدير بالذكر أما تغير الأسعار يتغير بناء على العوامل الاقتصادية والطلب والعرض،

يتم العمل على نشر أسعار السمك والجمبري يوميا عبر الموقع الرسمي لسوق العبور على جميع المواقع الإلكترونية المعتمدة، ويشير السعر إلى الوضع الراهن في السوق وقد يتغير بناء على العوامل الاقتصادية والطلب والعرض، واليوم يسجل سعر كيلو الجمبري جامبو بقيمه تتراوح بين 525 و 615 جنيها، بينما سعر الجمبري 1 يتراوح بين 415 و515 جنيها، وسعر كيلو الجمبري 2 بين 320 و 400 جنيه، سعر الجمبري 2 مجمد: بين 175 و425 جنيها للكيلو.