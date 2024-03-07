“نزل pdf الدفعه 7″اسماء المشمولين في الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنها قريباً ستكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 وذلك في الوجبة السابعة والأخيرة، وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع بداية شهر رمضان الكريم، وتأكيداً على حرص الحكومة على دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الجديدة عبر منصة مظلتي سنقدم لكم فيما يلي المتطلبات، والمستندات اللازمة للحصول على الدعم الاجتماعي في العراق بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين في الوجبة الأخيرة 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

أوضحت وزارة العمل العراقية أنه يجب على الأفراد الذين يرغبون في الحصول على الدعم الاجتماعي توفر الشروط المطلوبة بالإضافة إلى تقديم المستندات اللازمة التي تثبت استحقاقهم للمساعدة، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم قبول طلب المتقدم في حال اكتمال الشروط، وتقديم الوثائق المطلوبة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة السابعة 2024

يمكن التعرف على أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

الانتقال إلى موقع منصتنا التابعة ل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية .

يتم التشديد على أهمية نظام الضمان الاجتماعي.

يُطلب إدخال البيانات الشخصية الضرورية مثل رقم الوجبة، ورقم البطاقة الذكية وغيرها من المعلومات.

يتم النقر على زر “استعلام” لتحميل كشوف الأسماء، والاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

دليل الشروط لتكون في قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تعد رعاية المسنين أمرًا مهمًا وحيويًا في مجتمعنا وبناءً على البيانات الإلكترونية هناك شروط يجب توافرها لتكون في قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 من بين هذه الشروط:

يجب أن تكون لديك الجنسية العراقية لتكون مشمولًا بالرعاية الاجتماعية.

يجب أن تكون قد بلغت سن الستين عامًا فأكثر.

يجب أن تكون تحتاج إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتلقيها بشكل دوري من منشآت الرعاية الصحية.

من خلال توافر هذه الشروط ستكون مؤهلاً لتكون جزءًا من قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 مما سيضمن تلقيك الرعاية، والدعم اللازمين بما يضمن رفاهيتك ورعايتك بشكل كامل.