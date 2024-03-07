رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ويمكن الاستعلام عنها الآن عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات بالعراق يجب على المتقدم تقديم جميع الوثائق المطلوبة للتقديم يمكن للمواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة الاخيره للرعاية الاجتماعية عبر منصتنا الالكترونيه.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

عندما ترغب في معرفة أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة 2024 من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال زيارة موقعنا عند الوصول إلى الموقع يمكنك تحميل كشوف أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2024 في جميع محافظات العراق ابحث، واستعلم عن المستفيدين بهذا البرنامج الهام الذي يقدم دعمًا، ورعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع العراقي.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الراعاية الاجتماعية فى العراق

عند تقديم طلب لخدمة الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة سيتعين عليك تجهيز الوثائق التالية:

البطاقة الشخصية العراقية للمتقدم.

السجل المدني للمتقدم العراقي.

البطاقة الانتخابية في دولة العراقي.

وهو عراقي هويته هوية الدخل الشهري للشخص العراقي.

الفئات المشمولة فى خدمة الرعاية الاجتماعية فى العراق

حددت الحكومة الفئات المستحقة لخدمات الرعاية الاجتماعية، والمساعدات الغذائية الأخيرة، وهي كالتالي:

الأسر أو الأفراد الفقيرة.

العاطلين عن العمل والمتزوجين.

يجب على الأرامل أن تكون مسجلة بصفتها أرملة في بطاقة الهوية وأن تمتلك شهادة وفاة الزوج.

يتوجب على النساء اللاتي تطلقن العنان للزواج تسجيل حالتهن كمطلقات في الهوية الشخصية لهن، وحيازة وثيقة الطلاق.

يجب على زوجات المدانين بالقرار أن يحتوين على نسخة من قرار الحكم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة 2024

يمكنك الحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية: