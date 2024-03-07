“شوف أسمك نزل ولا لا”كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق واستفاد بالدعم

بحث الكثير من الأشخاص المهتمين عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحدًا من أهم البرامج التي تقدم دعمًا للمواطنين ذوي الدخل المتوسط في البلاد من خلال هذه المقالة سنتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

زادت البحث عن معرفة كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 بسبب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن النتائج مما دفع الناس للبحث عن تلك الأسماء في انتظار الإعلان عنها، ومن خلال موقعنا الإخباري سنوضح كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

جاءت شروط الاهتمام بالرعاية الاجتماعية على النحو التالي:

يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

يكون مقيم دائما في العراق.

أعمار الرجال المؤهلين هي بين 18 و60 عامًا على الأقل.

يجب أن تكون أعمار النساء المشاركات في هذا البرنامج بين 15 و 55 عامًا على الأقل.

يكون دخل المتقدم محدود وفقاً لتوضيح وزارة الرعاية الاجتماعية في العراق.

لا ينبغي أن يكون هناك توفير للتأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي للشخص المتقدم.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

ازدادت عمليات البحث حول معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الجتماعية في العراق 2024 بسبب اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النتائج لذلك قد تزايد عليها البحث عنها وينتظر موعد الاعلان عنها، ومن خلال موقعنا الاخباري سنتعرف على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية: