60 ألف ريال تمويل فوري. تعرف على تفاصيل قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية حسب الشروط المطلوبة

قد يرغب عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، وخاصة الذين لديهم ضائقات مالية عن القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية وذلك من أجل تسديد ما عليهم من ديون، حيث يقدم هذا البنك مجموعة متنوعة من القروض التي تناسب كافة الفئات، ويعتبر قرض الضمان الاجتماعي بقيمة 60 ألف ريال واحدة من أهم تلك القروض، حيث سنتعرف الآن على شروط الاستحقاق لهذا القرض، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

تعرف على شروط استحقاق قرض الضمان الاجتماعي 60 ألف ريال

1. يجب على المتقدم تقديم طلب الحصول على القرض بشكل إلكتروني عن طريق بنك التنمية الاجتماعية إضغط هنا.

2. يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي ومستقر بشكل ثابت داخل أراضي السعودية.

3. يتطلب أن يكون المتقدم مسجلا في نظام الضمان الاجتماعي المطور لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4. يجب على المتقدم الالتزام بسداد التمويل في فترات محددة بشكل شهري.

خطوات التسجيل في قرض الضمان الاجتماعي 60 ألف ريال سعودي

للأشخاص الراغبين في الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بقيمة 60 ألف ريال، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. يجب على المتقدم الانتقال مباشرة إلى المنصة الرئيسية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية.

2. يجب على المتقدم تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.

3. يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4. يجب على المتقدم إدخال رمز التحقق المرئي المعروض على الشاشة.

5. يجب النقر على “إضافة طلب جديد” ثم طلب تمويلا جديدا.

6. يجب على المتقدم تحديد نوع التمويل الذي يرغب في الحصول عليه.

7. يجب ملء نموذج الطلب بالمعلومات المطلوبة.

8. يجب على المتقدم الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

9. يجب على المتقدم اختيار الفرع الأنسب له.

10. يجب على المتقدم توضيح الأسباب التي أدت إلى طلبه للقرض.

11. يجب على المتقدم إرفاق كشف حالته الاجتماعية وبيانات العمل.

12. يجب على المتقدم تحديد القسط الشهري ومدة السداد.

13. يجب النقر على زر “حفظ”.

14. بعد ذلك، يجب على المتقدم الانتقال إلى الفرع المحدد وتقديم الأوراق المطلوبة.



يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك تحديثات أو تغييرات في الشروط والإجراءات التي تفرضها بنك التنمية الاجتماعية، لذا؛ يفضل التواصل مع البنك مباشرة أو زيارة موقعه الرسمي للحصول على أحدث المعلومات والتفاصيل المتعلقة بقروض الضمان الاجتماعي.