موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي الاسبوع 23 والقنوات الناقلة

يترقب ملايين الجماهير من مختلف الدول العربية موعد مباراة النصر والرائد على احر من الجمر، حيث يشهد هذا اللقاء منافسات قوية لتحقيق الفوز، ويحرص فريق الرائد أن يحصد المزيد من رصيد النقاط لأن ترتيبه في تراجع ملحوظ بسبب الخسائر التي لحقت به في المباريات السابقة، يعتبر فريق النصر من أقوى الفرق في هذا الموسم وتلعب دور مهم وتمتلك الكثير من رصيد النقاط

حيث أصبح النصر يحتل الترتيب الثاني في قائمة دوري روشن السعودي ويمتلك في رصيده 53 نقط ويهتم بتحقيق الفوز لكي يعود لصدارة الدوري الذي يتربع بها الآن فريق الهلال برصيد 62 نقطة لعدم خسارته في أي مباراة من بداية الموسم، بينما يحتل الرئد الترتيب 15 برصيد 20 نقطة فقط وهذا ما يجعل فرصته ضعيفة في التتويج، تابعوا معنا التقرير التالي للإطلاع على موعد مباراة النصر والرائد.

موعد مباراة النصر والرائد

لقد خاض فريق النصر المباراة السابقة أمام نظيره العين في دوري أبطال آسيا الذي حقق الفوز بنتيجة 1-0 لصالح العين الإماراتي، ويستعد النصر لكي يواجهة نظيره الرائد في الأسبوع 23 من دوري روشن السعودي التي يلتقي فيها الفريقين على استاد أول بارك، وتكون المواجهة قوية وبدأ الفريقين الاستعداد لها من الآن لأنها تنطلق اليوم الخميس 7 من مارس 2024 بعد ساعات قليلة، على أن تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة مباراة النصر والرائد

منافسات قوية في اللقاء السابق بين النصر والرائد ولكن النتيجة كانت لصالح النصر الذي حقق الفوز بنتيجة 3-1، واليوم وفي غضون ساعات، ويتم نقل المباراة عبر القنوات التالية