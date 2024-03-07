” بعد تعويم الجنيه ” اسعار العملات بالسوق السوداء والبنوك اليوم الخميس 7 مارس 2024 في بداية التعاملات

أسعار العملات بعد قرار البنك المركزي أمس برفع الفائدة بنسبة 6 %، وبالتالي تحرير سعر صرف الدولار ليتجاوز حاجز 45 جنيها، ومنذ ذلك الوقت وقد ازداد البحث حول أسعار الدولار في البنوك بشكل رسمي وكذلك سعر الدولار في السوق السوداء، واليوم سنتعرف معا على أسعار الدولار وغيرها من العملات في البنوك وكذلك أسعاره في السوق السوداء.

اسعار العملات بالسوق السوداء اليوم الخميس 7 مارس 2024

تشهد أسعار الدولار وغيرها من العملات استقرار اليوم الخميس السابع من شهر مارس وذلك ذلك فترة الإضرابات الماضية بسبب قرارات البنك المركزي والتي كانت بمثابة ضربة قوية الي السوق السوداء واليوم سنتعرف معا على اسعار العملات بالسوق السوداء وهي كالتالي:

سعر الدولار أمريكي 51.25 جنيه للبيع، 50.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو 53.95 جنيه للبيع، 54.45 جنيه للشراء.

سعر الريال سعودي 13.22 جنيه للبيع، 13.42 جنيه للشراء.

سعر الدرهم إماراتي 13.51 جنيه للبيع، 13.71 جنيه للشراء.

سعر الريال قطري 13.62 جنيه للبيع، 13.82 جنيه للشراء.

سعر الدينار كويتي بسعر 161.20 جنيه للبيع، 166.20 جنيه للشراء.

اسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 7 مارس 2024

قيام البنك المركزي أمس بتحرير سعر الصرف والتسعير للجنيه وفقا لقيمتها العادلة في السوق، وقد جاء سعر العملات اليوم في البنك المركزي كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي 49.57 جنيه للشراء، 49.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى 13.22 جنيه للشراء، 13.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو 53.89 جنيه للشراء، 53.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 13.50 جنيه للشراء، 13.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى 161.13 جنيه للشراء، 1.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 63.02 جنيه للشراء، 62.84 جنيه للبيع.

ماذا بعد تعويم الجنيه من قبل البنك المركزي المصري؟