“شوف الفاتورة وادفعها وانت في بيتك” طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

الآن وبكل سهولة دفع فاتورة الكهرباء من المنزل، يشغل بال العديد من المواطنين كيفية سداد فواتير الكهرباء من المنزل وذلك من باب التسهيل علي المواطنين وتيسير الأمور عليهم حيث انهم يختصوا بهذا الموضوع المواطنين الكبار في العمر ولم يقدروا علي الحركة بسبب العجز أو مرض وغير، كذلك الأم التي تمكث مع أطفالها ولم تتمكن من الذهاب بسبب انه لا يوجد مسئول في البيت غيرها، فقد يسرت الشركة القابضة للكهرباء انه يتاح للجميع تسديد فواتير الكهرباء بكل سهوله من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى الشبكات الرئيسية، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن فواتير الكهربا عبر الأنترنت، كذلك الطرق الصحيحة لتسديد هذه الفواتير فى السطور التالية تابعونا.

ألية الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر الأنترنت

يرجي زيارة الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء عبر الأنترنت.

قم بالنقر علي خانة الخدمات الإلكترونية.

ثم انقر علي زر الاستعلام علي فاتورة الكهرباء كما موضح أمامك.

يجب تحديد الشركة التي تتعامل من خلالها.

يتطلب منك إدخال قراءة العداد.

ثم انقر علي إدخال الكود التابع لك.

أخيرا: انقر علي أيقونة الاستعلام، علي الفور سيتم إظهار النتيجة المتعلقة بفاتورتك الخاصة.

أسهل طرق لدفع فواتير الكهرباء