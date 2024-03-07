اضبط تردد قناة الجديد اللبنانية لكي لا تفوتك حلقات مسلسل تاج في رمضان 2024

إليكم تردد قناة الجديد اللبنانية على نايل سات وعرب سات، فهي إحدى أبرز القنوات ليس فقط في لبنان، بل في بلاد الشام عموماً، حيث تحظى هذه القناة بشعبية عالية ووصول لجميع المشاهدين نظراً لعدم انتماءها لأي تيار سياسي ونشرها للأخبار بحيادية، كما تقوم القناة بنشر العديد من البرامج الترفيهية والمسلسلات الرمضانية الحصرية، وستقوم في هذا الموسم ببث حلقات مسلسل تاج الذي ينتظره الجميع، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الجديد إضافة للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن تردد قناة الجديد التي ستعرض مسلسل تاج في رمضان 2024

قناة “الجديد” اللبنانية هي إحدى القنوات التلفزيونية الفضائية البارزة في لبنان، تأسست القناة في عام 1991، وتعتبر واحدة من أهم وسائل الإعلام في البلاد، تتخصص قناة الجديد في تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأخبار التي تغطي مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، إلى جانب البرامج الترفيهية والترفيهية.

تتميز قناة الجديد بتقديم تغطية شاملة وموضوعية للأحداث الجارية على الساحة اللبنانية والعربية والعالمية، مع التركيز على نقل الأخبار بشكل حيادي وسريع، كما تسعى القناة إلى تقديم برامج تفاعلية تلبي اهتمامات واحتياجات المشاهدين، وتعكس تنوع الثقافة والتراث اللبناني، وقد حققت قناة الجديد شعبية كبيرة بين المشاهدين في لبنان والعالم العربي، وأصبحت وجهة مهمة للحصول على المعلومات ومتابعة الأحداث الجارية، إضافة إلى نشراتها وبرامجها السياسية والاجتماعية، تقوم القناة ببث العديد من المسلسلات الرمضانية الحصرية في كل موسم، وفي رمضان 2024 ستبث القناة مسلسل “تاج” من بطولة النجم تيم حسن.

تردد قناة الجديد اللبنانية بآخر تحديث على عرب سات ونايل سات

إلى مشاهدي قناة الجديد اللبنانية، لكي تستطيعوا متابعة مسلسلات رمضان 2024 عليها بسهولة عليكم ضبط التردد الجديد الموضح في السطور التالية:

نايل سات:

التردد: 12130

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

عرب سات:

التردد: 11977

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة الجديد على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Aljadeed TV”.