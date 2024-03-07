” هنريحك من فاتورة الكهرباء “.. حل عبقري يقلل فاتورة الكهرباء إلى النصف.. هتقضي شهرك ب 50 جنيه يا معلم

مع أرتفاع أسعار فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، بدأ المواطنين في البحث عن حلول تساعدهم في خفض استهلاك الكهرباء والتوفير في الفاتورة التي أصبحت عبأ علي الكثير من الأسر واليوم سنقدم حلولاً من شأنها أن تقلل فاتورة استهلاك الكهرباء إلى النصف فتابعونا.

طرق تخفيض استهلاك الكهرباء إلى النصف

هناك اهتمام واضح من المواطنين في الفترة الأخيرة بمحاولة تقليل استهلاك الكهرباء وإيصال استهلاكها الشهري الى النصف وهناك بعض الحلول التي تساعد في خفض الاستهلاك وهي كالتالي:

سوف تقوم بمراقبة نظام الكهرباء ومتابعة العداد وهل يعمل بكفاءة في سحب الكهرباء.

الاعتماد على بعض البدائل الاقتصادية التي باتت متوفرة في الاسواق لتوفير الكهرباء فهناك اجهزة موفرة للكهرباء و لمبات LED الموفرة.

محاوله تجنب الاجهزه الكهربائيه ذات الاستهداف العالي وذلك مثل الميكرويف والمكواه والسخان الكهربائي.

عليك التأكد من إطفاء جميع الأضواء الكهربائية في النهار وذلك للاستفادة من توفير الكهرباء والاستفادة من الاضاءة الطبيعية التي يوفرها ضوء الشمس.

عدم وضع الأطعمة دافئة أو ساخنة في الثلاجة وذلك لأنه يساهم في زيادة استهلاك الكهرباء.

عدم ترك شواحن الهواتف في الكهرباء لأنها تقوم بسحب الكهرباء وتزيد من استهلاك الكهرباء.

حركة سحرية لتقليل استهلاك الكهرباء

هناك بعض الحركات السحرية التي من شأنها أن تقلل من استهلاك الكهرباء وتخفض أسعار الفواتير حتى يمكنك قضاء شهرك ب 50 جنيه فقط وهي كالتالي: