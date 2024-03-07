سعر الدولار اليوم الخميس 07-03-2024 أمام الجنيه المصرى بالبنوك

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 07-03-2024، خلال التعاملات الصباحية في العديد من البنوك المصرية، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 49.50 جنيه للشراء، و 49.60 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib حوالي 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 07-03-2024

ويقدم موقع البديل خجدمة اخبارية تتضمن أسعار العملات في عدد من البنوك المصرية، بتحديث مستمر على مدار اليوم…..