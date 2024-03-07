سعر الدولار اليوم الخميس 07-03-2024 أمام الجنيه المصرى بالبنوك
سعر الدولار اليوم الخميس 07-03-2024
ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 07-03-2024، خلال التعاملات الصباحية في العديد من البنوك المصرية، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 49.50 جنيه للشراء، و 49.60 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib حوالي 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الخميس 07-03-2024
ويقدم موقع البديل خجدمة اخبارية تتضمن أسعار العملات في عدد من البنوك المصرية، بتحديث مستمر على مدار اليوم…..
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سجل سعر الدولارالأمريكي في البنك الأهلي المصري 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
فيما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر حوالي 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية فقد سجل 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”
أما عن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib فقد سجل 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
فيما سجل سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وأخيراً سجل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في بنك القاهرة 49.30 لعملية الشراء، و49.40 للبيع.
جدير بالذكر فقد أعلن البنك المركزي المصري صباح الأمس عن رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على عمليات الإيداع والإقراض وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد للجنة السياسية النقدية صباح يوم الأربعاء الموافق 6 مارس، لترتفع سعر الفائدة في البنك المركزي المصري لتصبح 27.25% لعمليات الإيداع، و 28.25% لعمليات الإقراض.