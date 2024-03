لمشاهدة مسلسل الكبير أوي الجزء 8.. إليكم تردد قناة ON المصرية على القمر الصناعي نايل سات

تتميز قنوات ON كواحدة من المجموعات البارزة في عالم البث التلفزيوني، حيث تحظى بشعبية واسعة وانتشار قوي في جميع أنحاء الوطن العربي، يعود سبب هذه الشعبية إلى تنوع المحتوى الذي تقدمه، سواء كانت أفلاماً أو برامج رياضية أو مسلسلات درامية وغيرها، إضافة لذلك تقوم القناة ببث العديد من المسلسلات الرمضانية الحصرية في كل موسم، ومن أهم المسلسلات الرمضانية التي تعرضها في رمضان 2024 هو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة ON إضافة للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة ON ومحتواها المتنوع

قناة ON هي إحدى القنوات التلفزيونية البارزة في مصر والعالم العربي، تأسست في عام 2009 وتتبع لمجموعة قنوات ON التي تضم عدة قنوات فضائية تقدم محتوى متنوع في مجالات الأخبار والرياضة والترفيه والدراما.

تتميز قناة ON بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات المصرية والعربية ذات الجودة العالية، حيث تسعى القناة لتلبية اهتمامات وتفضيلات المشاهدين من خلال محتوى متنوع ومتميز، وبفضل تنوع محتواها وجودتها في الإنتاج الإعلامي، حققت قناة ON شعبية كبيرة بين المشاهدين في مصر والوطن العربي، وأصبحت وجهة مفضلة لمتابعة البرامج والمسلسلات والأخبار، إلى جانب ذلك، تقوم قناة ON بتقديم تغطية شاملة للأحداث الجارية على الساحة المصرية والعربية والعالمية من خلال برامجها الإخبارية والتحليلية، مما يجعلها وجهة مهمة للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

تردد قناة ON بآخر تحديث على عرب سات ونايل سات

إلى مشاهدي قناة ON، لكي تتمكنوا من متابعة مسلسلات رمضان 2024 عليها بسهولة عليكم وضع التردد الجديد الموضح في السطور التالية على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

التردد: 10853

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة ON على قائمة القنوات بالشكل الآتي: “ON Drama”.