“هتركب القطار ببلاش”.. هيئة السكك الحديدية تعلن عن إعفاء بعض الفئات من دفع تذاكر القطار.. شوف نفسك انت منهم ولا لا

تذاكر القطار حيث تعمل الدولة جاهدة بكل مؤسساتها على تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصرية لذلك أعلنت هيئة الحديدية عن مجموعة من الفئات التي يمكنها أن تحصل على تذاكر القطار بشكل مجاني تماما أو بتخفيض كبير على أسعارها واليوم سيكون موضوع حديثنا عن الفئات التي يمكنها الحصول على تذاكر القطار بشكل مجاني أو بتخفيضات كبيرة في السطور القادمة فتابعونا.

فئات مستثناة من قيمة تذاكر القطارات

هناك عدد من الحالات التي يتم استثنائها من دفع قيمه تذاكر القطارات، حيث انهم لا يدفعون مقابل ركوب القطارات وهذه الحالات كالتالي:

المرضى الذين يعانون من السرطان والمرافقين لهم وذلك لمرضى السرطان من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

يحصل مرضى السرطان من الكبار على كارت ذكي يمكنهم من ركوب القطار مجاني ولكن دون مرافق.

الأطفال الصم.

فئات تحصل علي تذاكر القطار بنصف الثمن

هناك بعض الفئات التي حددتها هيئة السكك الحديدية يمكنها الحصول على تذاكر القطار وذلك بتخفيض 50 % على قيمة التذكرة وهذه الفئات كالتالي:

مكفوفي البصر ومرافقيهم يمكنهم الحصول على كارت الذكي للقطار الدرجة الثانية المكيفة وذلك بتخفيض 50 % من قيمة التذكرة.

الاطفال من سن اربع سنوات الى 10 سنوات يحصلون على تذاكر القطار مخفضة بنسبة 50%.

ذوي الهمم.

تخفيضات السكة الحديد للقطارات

تحدد السكة الحديد بعد التخفيضات على أسعار تذاكر القطارات لفئات محددة كالتالي: