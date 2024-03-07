لينك الاستعلام مباشر.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 بالاسم ورقم الهوية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 التي تضم أكثر من سبعون ألف مستفيد من الجنسين من شتى محافظات العراق، كما يتم قبول المستفيدين الجدد ضمن فئات الاستحقاق الأولى الذين قاموا بعملية التسجيل الإلكتروني فور فتح باب التقديم، ورغم إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقبول 70 ألف إلا أن عدد المتقدمين تجاوز 100 ألف متقدم

وهذا ما جعل الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية تعمل على استخراج المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية لأنهم لم يستوفوا شروط وضوابط الاستحقاق التي نوهت عنها الوزارة، دعم الرعاية هو نظام متكامل للدعم المادي والمعنوي والغذائي والسكني والعلاجي، وهناك الكثير من الفئات يعتمدون عليه بشكل كبير لأهميته، واليوم نستعرض عبر التقرير التالي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 ترقبوا معنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024

يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة خلال الأيام القليلة القادمة وفقاً لتصريحات رئيس الحماية الاجتماعية أحمد خلف السومي، ويتم رفع الكشوفات PDF على الموقع من خلال اتباع الخطوات التالية

أولاً الدخول على الموقع عند الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي. ثم إختيار الحماية الاجتماعية. اختر الدفعة السابعة 2024. اسم المحافظة. اسم المستخدم ورقم الهوية. الضغط على استعلام.

شروط التسجيل الأساسية على الدفعة السابعة

عدة معايير وشروط رسمية حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لمن يرغب في التسجيل على الدعم النقدي للرعاية الاجتماعية وأكدت بأن القبول يكون بناءاً على البيانات والمستندات المقدم، على أن تاتي الضوابط كما يلي: