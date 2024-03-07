“مظلتي وجبة سابعة” جميع كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن اسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، فضلاً عن أن هذه الوجبة تشمل عدد كبير من المواطنين المتقدمين في إطار الحصول على الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة العراقية، وفي هذا يرغب الكثير من الأشخاص في طريقة الإستعلام عن جميع المشمولين في الرعاية داخل الدولة العراقية.

كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية

جاءت مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية.

بعدها يتم القيام بتحديد الوجبة التي ترغب فيها.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

القيام بكتابة جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتتمكن في النهاية من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

تتمثل أهم شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-