ظهرت أخيراً PDF.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، يحرص الآباء والأمهات للبحث عنها بشكل كبير للاطمئنان على مستقبلهم وتعويض السنوات الدراسية الماضية التي شهدت حالة من عدم الاستقرار وتعليق الدراسة بسبب وباء كورونا، بدأت اختبارات الفصل الدراسي الاول لجميع المراحل التعليمية بالعراق في منتصف شهر يناير واستمرت الاختبارات وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى مطلع شهر فبراير الجاري 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم على انتظام واستقرار أجواء اللجان المدرسية، كما قامت مديريات التربية والتعليم بالعراق بتفقد اللجان والتأكد من الضوابط الأمنية، وهذا ما جعل فترة الامتحانات تمر بهدوء، واليوم عبر الفقرات التالية من المقال ننشر لكم نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

أدى الآلاف من الطلبة والطالبات امتحانات الدور الأول للثالث المتوسط من عموم المحافظات العراقية، وكمان هذا العام أعلى في نسب الحضور عن الثلاثة سنوات الماضية، ولم تصدر أى شكاوى من الطلاب أو المعلمين لأن الإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم كانت دقيقة للغاية، وقد تم بدء التصحيح فور انتهاء الطلاب من الامتحانات مباشرةً واستغرقت فترة أسبوعين وتم إعلان النتائج أخيراً بعد انتهاء التصحيح والرصد وقام الدكتور إبراهيم نامس الجبوري باعتمادها.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024

يتم رفع كشوفات نتائج الطلاب كل عام بشكل إلكتروني لتسهيل الوقت والمجهود على الطلاب دون الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي من ظهورها، والآن يمكنكم استخراج النتائج بالدرجات والتقدير العلمي بالخطوات التالية