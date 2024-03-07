“بالرقم الامتحاني”رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، من أكثر الأمور التي باتت تشغل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة، خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطالب والذي يسعى فيها أن يحصل على أعلى الدرجات ، وكانت وزارة التعليم العراقية أعلنت عن سعيها في الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى المحافظات العراقية، وأشارت أنه من المقرر أن يتم رصد الدرجات ورفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر…

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

وأكدت وزارة التعليم العراقية أنه يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

احدد المرحلة الدراسية للطالب.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

ادخل الرقم الامتحاني للطالب.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنه على الفور.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

وكشفت وزارة التعليم العراقية عن نسب نجاح طلاب الثالث المتوسط الدور الأول 2024، والتي تخطت نسبة الـ 80% وأشاد وزير التعليم العراقي بالمجهود الكبير الذي قامت به القيادات التعليمية في شتى المدارس وأضاف إلى أن الوزارة كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة حتى تتأكد من حصول الطلاب على الدرجات المستحقة دون وجود زيادة أو نقصان، وتقدم سيادته بخالص التهاني للطلاب المتفوقين متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.