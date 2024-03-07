” سلي طفلك وفرحيه ” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعيه على نايل سات والعرب سات للمشاهده بجوده HD.. الحقي نزليها واشغلي طفلك

أن الاطفال لديهم طاقة كبيرة لذا تعاني العديد من الأمهات بسبب هذه الطاقة التي عادة ما تخرج في المنزل بشكل سلبي وتحتاج الأمهات الى بعض الوسائل الترفيهية التي من شأنها أن تشغل الطفل لبعض الوقت وتفرحه، واليوم سنقدم لكم تردد واحدة من قنوات الاطفال المميزه والمحبوبة لدى جميع الأطفال وهي قناة طيور الجنة على كلا من النايل سات والعرب سات بجودة عالية فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي النايل سات

تقدم قناة طيور الجنة محتوى شيق و مختلف وممتع لدى الأطفال هي من أكثر قنوات الاطفال التي عرفت بمحتواها الشيق والجذاب الذي يخطف قلوب الأطفال ويأتي تردد القناة على النايل سات كالتالي:

التردد :11274.

معدل الاستقطاب : الأفقي.

معدل تصحيح الخطأ هو : 3/4

معامل الترميز : 27500.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي العرب سات





تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأغاني الخاصة بالاطفال والتي تناسبه من عمر صغير وتتميز تلك الاغاني بالتنوع حيث تحاول إيصال بعض المفاهيم التربوية بشكل ترفيهي للأطفال مما يزيد من مهاراتهم وخصوصا على التواصل ويأتي تردد القناة على العرب سات كالتالي:

التردد : 11310 .

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي الهوت بيرد

ان كنت تريد تنزيل قناة طيور الجنه على الهوت بيرد بجودة عالية لتسلية طفلك وقضاء وقت ممتع ومريح يمكنك من خلال التردد التالي:

التردد : 11310.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز : 27500.

كيفية ضبط قناة طيور الجنه على الريسيفر

حتى تتمكن من تحميل وتثبيت قناة طيور الجنة على الرسيفر الخاص بك فسيكون عليك اتباع الخطوات التالية: