ابحث عن اسمك.. كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

يأتي برنامج الرعاية الاجتماعية في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمساعدة الفئات ذات الدخل المحدود والمحتاجين الذين يستوفون الشروط التي كانت قد حددتها لهم للإستفادة من هذه المبادرة لتخفيف العبء عنهم في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتلبية احتياجاتهم الأساسية، قامت وزارة الشؤون الإجتماعية في العراق بتوفير رابط محدد على منصة مظلتي للإستعلام عن الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ويمكنك الآن التحقق من وجود اسمك في برنامج الرعاية الاجتماعية عن طريق موقع مظلتي.

كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

وفرت هيئة الحماية الاجتماعية في العراق رابطًا يمكن للأشخاص استخدامه للإطلاع على قائمة المستفيدين من الرعاية الإجتماعية، حيث يمكن للمتقدمين تحميل القائمة والبحث عن أسماءهم بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية عليك الدخول علي منصة مظلتي.

ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها إلى قائمة الرعاية الاجتماعية.

ثم تحديد العدد الخاص بالوجبة الأخيرة لتتمكن من البحث عن الأسماء.

ثم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم النقر على خانة “تحميل” لتحميل قائمة الأسماء.

عند الإنتهاء من تحميل الكشوف، يسمح لك بسهولة البحث عن اسمك أو أي اسم آخر.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

قامت الجهات المختصة في العراق بتحديد مجموعة من الشروط للتحقق من أهلية المستفيدين للدعم، وبالتالي يتعين توافر هذه الشروط عند الراغبين في التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية، وفي حال تأكدت الجهات المعنية من استحقاق الشخص، يتم إدراج اسمه في قوائم المستحقين للرعاية الإجتماعية.

أن يكون عمر المواطن بين 16 و20 عاما للرجال وبين 15 و50 عاما للنساء.

في الحالات الخاصة بالأسر، يجب أن تتألف الأسرة من أربعة أفراد على الأقل، ويجب أن يكون دخل الأسرة الشهري متوافقا مع معايير الدخل التي حددها الحكومة العراقية.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

يجب أن لا يكون المواطن ممتلكا لأي عقار أو أية ممتلكات أو أوصول ذات قيمة كبيرة.

يجب أن لا يكون المتقدم يعمل بأي مؤسسة حكومية.

يجب أن لا يكون للمتقدم أي دخل شهري ثابت.

يجب أن لا يكون المتقدم مستفيد من المعاشات التي تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية.

يجب أن لا يمتلك المتقدم سجل تجاري.

أهمية الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

تضم الدفعة الأخيرة من منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية في العراق الخصائص التالية: