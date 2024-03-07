سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 وموعد صرف الرواتب هذا الشهر.. زيادة الرواتب 450 ألف “الحد الأدنى”

سبق وتم إقرار زيادة الرواتب للموظفين والموظفات في العراق بجميع الدوائر الحكومية، ونجد المواطنين منشغلين الآن بالتعرف على سلم رواتب الموظفين في العراق بعد تلك الزيادة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل زيادة الرواتب المقررة للمواطنين والمواطنات في العراق وأيضًا موعد نزول الرواتب كل شهر، فضلًا تابعوا معنا عبر “البديل”.

سلم رواتب الموظفين في العراق

في وقت سابق تم الإقرار بزيادة الرواتب للموظفين بالعراق، وقد وضحت أمس اللجنة المالية النيابية بعض المعلومات بشأن هذه الزيادة ووضحت أن جدول موازنة 2024 لم تصل بعض لمجلس النواب، حيث في انتظار الموافقة عليها من قبل الحكومة وإرسال الحكومة للجدول الجديد، والتعرف على قيمة المخصصات للموظفين، والأمر هُنا يتوقف على وصول الموازنة الجديدة من الحكومة العراقية إلى مجلس النواب، وحتى الآن لم يصدر سلم رواتب الموظفين في العراق والعمل جاري بالسلم القديم ما قبل الزيادة والتي يأتي على النحو التالي:

موعد رواتب الموظفين في العراق

كما وضحنا أنه حتى الآن لم تتضح تفاصيل موعد تطبيق زيادة الرواتب في العراق، وبالنسبة للموعد الرسمي التي تقوم فيه المالية بإيداع المخصصات المالية للموظفين في الحساب البنكي، فيكون في الفترة ما بين يوم 24 للشهر الميلادي وإلى يوم 27 من نفس الشهر، وهذا يعني أن راتب شهر مارس للموظفين مقرر إيداعه من يوم 24 إلى 27 مارس.

وقد تم رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين ليكون بقيمة 450 ألف دينار عراقي، بينما رواتب المتقاعدين في العراق بمبلغ 500 ألف دينار عراقي، ويزيد مع زيادة الدرجة الوظيفة للموظف.