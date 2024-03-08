اشتري وخزني .. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن في الأسواق قبل وخلال شهر رمضان الكريم

تتزايد أهمية البحث حول أسعار الدواجن في فترة شهر رمضان، حيث يشكل هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا للمواطنين، تم الإعلان عن مفاجأة بخصوص انخفاض أسعار الدواجن في السوق قبل حلول شهر رمضان، وذلك وفقًا لتصريحات أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة التسمين في اتحاد عام منتجي الدواجن ونائب رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم

أعلن أبو الفتوح مبروك في مداخلة هاتفية عن انفراج في أسعار الدواجن بعد انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة 20%، والتي أثرت إيجابًا على سوق الدواجن والبروتين بشكل عام في تلك الفترة، وأشار إلى أن انخفاض قيمة الدولار كان السبب وراء هذه الانخفاضات، وتوقع أن تصل أسعار الدواجن إلى 80 جنيهًا أو أقل للكيلو خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومن ثم قد يكون نزول الأسعار أقل خلال الفترة اللاحقة لمراعاة المنتجين وحفظ مكاسبهم.

التعاون بين الحكومة والقطاع الزراعي

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة مكانة مصر في القطاع الزراعي على الساحة العالمية، حيث تم استثمار المليارات في البنية التحتية لخدمة مشروعات التوسع الأفقي في جنوب الوادي وتوشكى وشرق العوينات وسيناء، الهدف من ذلك هو زيادة المساحة الزراعية، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمان الغذائي، وأيضًا توفير الأعلاف بكميات كبيرة وبتكلفة أقل، وذلك يعود بشكل إيجابي على انخفاض أسعار الدواجن، وفي تصريحاته التلفزيونية، أعلن الدكتور أحمد جلال عن أنباء سارة حول أسعار الدواجن بعد انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تجاوزت الـ15%، حيث أكد أن ذلك سينعكس إيجابيًا على سوق الدواجن والبروتين بشكل عام.

أسعار الفراخ اليوم