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فرصة العمر لكل الشباب .. البنك التجاري الدولي CIB يفتح أبوابه للشباب بوظائف جديدة .. المؤهلات المطلوبة والشروط
هناك بعض الوظائف التي اتاحها البنك التجاري الدولي CIB لعام 2024 ويتيح تلك الوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، حيث أعلن عن حاجته إلى TELESALES AGENT – OUTSOURCE من أجل العمل ضمن فريق البنك، وقام البنك من خلال موقعه الرسمي بتوضيح الشروط والمؤهلات المطلوبة.
المهام والمسئوليات الوظيفية لوظائف بنك CIB
- القيام بتقديم المنتجات المالية للعملاء عن طريق استخدام التقنيات المعتمدة من أجل تلبية احتياجات العملاء والحفاظ على حصة البنك التجاري الدولي في السوق.
- القيام بإنشاء حسابات عملاء جديدة بكفاءة من أجل زيادة الإيرادات.
- القيام بالتأكد من تسليم كل المستندات المطلوبة في الوقت المناسب والاحتفاظ بسجلات دقيقة بما يتناسب مع سياسات وإجراءات العمل.
- القيام بعمل تقارير المبيعات لتقديم المشورة لمشرف المبيعات من خلال الهاتف تفيد بتقدم المبيعات.
- القيام بحضور اجتماعات منتظمة مع مشرف المبيعات من خلال الهاتف لمراجعة أنشطة المبيعات الأسبوعية و اليومية والشهرية.
- القيام بمتابعة العمليات اليومية التي تتعلق بالوظائف الخاصة في قسم قنوات المبيعات من أجل ضمان استمرارية العمل.
- القيام بمتابعة كل سياسات الإدارة التي لها صله وعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة تخضع للرقابة.
الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبه للوظائف
- شرط أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال.
- يكون المتقدم خبرة من (0 – 2 ) سنه من الخبرة في مبيعات التجزئة
- شرط أن يكون المتقدم جيد في اللغة الإنجليزية والعربية اللغات عموماً.
- يكون لدى المتقدم مهارات أساسية لاستخدام الحاسوب.
- يكون لدى المتقدم مهارات البيع والاتصالات والتفاوض الأساسية.