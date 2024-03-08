فرصة العمر لكل الشباب .. البنك التجاري الدولي CIB يفتح أبوابه للشباب بوظائف جديدة .. المؤهلات المطلوبة والشروط

هناك بعض الوظائف التي اتاحها البنك التجاري الدولي CIB لعام 2024 ويتيح تلك الوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، حيث أعلن عن حاجته إلى TELESALES AGENT – OUTSOURCE من أجل العمل ضمن فريق البنك، وقام البنك من خلال موقعه الرسمي بتوضيح الشروط والمؤهلات المطلوبة.

المهام والمسئوليات الوظيفية لوظائف بنك CIB

القيام بتقديم المنتجات المالية للعملاء عن طريق استخدام التقنيات المعتمدة من أجل تلبية احتياجات العملاء والحفاظ على حصة البنك التجاري الدولي في السوق.

القيام بإنشاء حسابات عملاء جديدة بكفاءة من أجل زيادة الإيرادات.

القيام بالتأكد من تسليم كل المستندات المطلوبة في الوقت المناسب والاحتفاظ بسجلات دقيقة بما يتناسب مع سياسات وإجراءات العمل.

القيام بعمل تقارير المبيعات لتقديم المشورة لمشرف المبيعات من خلال الهاتف تفيد بتقدم المبيعات.

القيام بحضور اجتماعات منتظمة مع مشرف المبيعات من خلال الهاتف لمراجعة أنشطة المبيعات الأسبوعية و اليومية والشهرية.

القيام بمتابعة العمليات اليومية التي تتعلق بالوظائف الخاصة في قسم قنوات المبيعات من أجل ضمان استمرارية العمل.

القيام بمتابعة كل سياسات الإدارة التي لها صله وعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة تخضع للرقابة.

الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبه للوظائف