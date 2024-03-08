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فرصة العمر لكل الشباب .. البنك التجاري الدولي CIB يفتح أبوابه للشباب بوظائف جديدة .. المؤهلات المطلوبة والشروط

Salmanمنذ ساعة واحدة
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هناك بعض الوظائف التي اتاحها البنك التجاري الدولي CIB لعام 2024 ويتيح تلك الوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، حيث أعلن عن حاجته إلى TELESALES AGENT – OUTSOURCE من أجل العمل ضمن فريق البنك، وقام البنك من خلال موقعه الرسمي بتوضيح الشروط والمؤهلات المطلوبة.

المهام والمسئوليات الوظيفية لوظائف بنك CIB

  • القيام بتقديم المنتجات المالية للعملاء عن طريق استخدام التقنيات المعتمدة من أجل تلبية احتياجات العملاء والحفاظ على حصة البنك التجاري الدولي في السوق.
  • القيام بإنشاء حسابات عملاء جديدة بكفاءة من أجل زيادة الإيرادات.
  • القيام بالتأكد من تسليم كل المستندات المطلوبة في الوقت المناسب والاحتفاظ بسجلات دقيقة بما يتناسب مع سياسات وإجراءات العمل.
  • القيام بعمل تقارير المبيعات لتقديم المشورة لمشرف المبيعات من خلال الهاتف تفيد بتقدم المبيعات.
  • القيام بحضور اجتماعات منتظمة مع مشرف المبيعات من خلال الهاتف لمراجعة أنشطة المبيعات الأسبوعية و اليومية والشهرية.
  • القيام بمتابعة العمليات اليومية التي تتعلق بالوظائف الخاصة في قسم قنوات المبيعات من أجل ضمان استمرارية العمل.
  • القيام بمتابعة كل سياسات الإدارة التي لها صله وعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة تخضع للرقابة.

الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبه للوظائف

  • شرط أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال.
  • يكون المتقدم خبرة من (0 – 2 ) سنه من الخبرة في مبيعات التجزئة
  • شرط أن يكون المتقدم جيد في اللغة الإنجليزية والعربية اللغات عموماً.
  • يكون لدى المتقدم مهارات أساسية لاستخدام الحاسوب.
  • يكون لدى المتقدم مهارات البيع والاتصالات والتفاوض الأساسية.
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Salmanمنذ ساعة واحدة
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