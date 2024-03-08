مبيعات السيارات كل يوم في النازل .. تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال يناير 2024 حوالي 40%

هناك بيانات حديثة من سوق السيارات تكشف عن مواصلة انخفاض وتراجع مبيعات السيارات منذ شهر يناير الماضي، حيث شهدت المبيعات انخفاض على أساس شهري بنسبة 40% لكي تسجل 6.3 ألف وحدة، وهو أقل مستوى لها منذ شهر أبريل 2023 بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها المبيعات في شهر ديسمبر 2023.

معلومات سوق السيارات المصري

تبعاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري، فقد شهد التراجع في المبيعات في كل فئات السيارات إذا كانت الحافلات أو الشاحنات أو السيارات الملاكي انخفاضاً بالمقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

إجمالي مبيعات السيارات خلال عام 2023

تبعاً لبعض البيانات فقد انخفضت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 45% على أساس شهري لتسجل 4808 وحدة، وبسبب أزمة شح الدولار في السوق المصرية فقد كان العام الماضي به صعوبة على قطاع السيارات حيث انخفض إجمالي مبيعات السيارات خلال العام 2023 بأكثر من النصف ليسجل 90.4 ألف وحدة بالمقارنة بحوالي 184.8 ألف وحدة في عام 2022.

سبب التراجع في مبيعات السيارات

يرجع سبب التراجع في مبيعات السيارات خلال العام الماضي إلى أزمة النقد الأجنبي، وقبل الأزمة كان الطلب على شراء السيارات مرتفع بشكل كبير لكن أزمة النقد الأجنبي وشح الدولار في السوق، أدى إلى انخفاض المعروض في السوق وتضاعف في أسعار السيارات.

لكن من المفترض أن يتم تراجع أسعار السيارات أكثر من ذلك حيث شهدت انخفاض بسيط في تلك الفترة بنسبة تتراوح بين 5% و15% بعد الإعلان عن اتفاقية مشروع رأس الحكمة ولذلك فإن الدولة سوف تتلقى استثمارات بقيمة 35 مليار دولار على مدار الأشهر القادمة، وقد بدأ الجنيه المصري في التعافي أمام الدولار في السوق الموازية بعد أن سجل أقل مستوياته على الإطلاق خلال الأشهر الماضية، وهذا ما يترتب عليه بشكل كبير زيادة سعر السيارات في السوق أو خفضها.