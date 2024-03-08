بشرى سارة لكل اللي عندهم إعاقة .. خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

هناك العديد من المواطنين المصريين المواطنين تبحث حالياً عن خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024، وهو كارت خاص بأصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وبه العديد من المميزات ولذلك يزداد التساؤل حوله.

بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يمكن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024 من قبل أصحاب المعاشات وذلك بعد القيام بكشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية ومن خلال ذلك الكشف يتم الإقرار بصلاحية المتقدم للحصول على هذا الكارت أم لا.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي قامت وزارة الصحة بتحديدها والتي يجب إتباعها لكي يمكنك الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والخطوات جاءت كالتالي:

يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

يقوم بتحديد قسم “أخبارنا” على الموقع.

يقوم المتقدم بالنقر على الرابط المخصص للاستعلام عن الكشف الطبي لحاملي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

تحديد كلمة “استعلام”، ومن ثم يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به الذي يتألف من 14 رقمًا.

يقوم بالنقر على كلمة “بحث”، وبذلك سيظهر موعد الكشف الطبي الذي يؤدي إلى الحصول على الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة.

ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة لأصحاب الإعاقات 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن بعض المميزات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2024 لحامليه، وهي: