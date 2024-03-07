كونكور الدوانة.. رابط التسجيل في مباراة الجمارك 2024 المغرب والشروط المطلوبة
مباراة الجمارك 2024
بدأت في المملكة المغربية واحدة من أبرز المسابقات الوطنية التي تستهدف توظيف الشباب الحاصلين على درجات البكالوريوس والباحثين عن فرص عمل، تقبل إدارة الجمارك طلبات التقديم والتسجيل لمسابقة إدارة الجمارك 2024 التي تهدف إلى توظيف موظفين في مجال الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت اسم “كونكور الدوانة 2024“، ويتم ذلك وفقًا لعدد من المتطلبات والضوابط التي وضعتها الإدارة الجمركية للضرائب، وقد حددت وزارة الإقتصاد والمالية الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في المسابقة، بما في ذلك تقديم الملفات وأداء الإختبارات الكتابية والشفوية والبدنية المطلوبة للقبول، وسوف نتناول معكم في السطور القادمة التفاصيل، لذا يرجى متابعتنا.
رابط التسجيل في مباراة الجمارك 2024 المغرب
نتناول معكم خطوات التسجيل في مباراة إدارة الجمارك، وهي كالتالي
- في البداية، عليك الدخول علي موقع إدارة الجمارك.
- ثم النقر على خانة مباراة التوظيف.
- ثم تحديد المباراة التي ترغب بالترشح لها.
- ثم الإطلاع على الشروط والموافقة عليها.
- ثم قم بتحميل ملف الترشيح وملئه.
- ثم إرفاق جميع الوثائق المرقمة ورفعها للموقع.
- ثم النقر على خانة تقديم طلب.
شروط التسجيل في مباراة الجمارك 2024 المغرب
أوضحت إدارة الجمارك، التي تهتم بتنظيم عمليات التجارة في الحدود الوطنية، الشروط اللازمة للمشاركة في مسابقة الجمارك وهي:
- أن يكون في حالة صحية جيدة وخاليا من أي أمراض تعيق قدرته على العمل.
- أن يتمكن من سماع الهمس على مسافة 50 سنتيمتر.
- أن يكون البصر حاد بنسبة 15/10 على الأقل.
- يجب أن يكون طول الرجال على الأقل 1.70 متر وطول النساء على الأقل 1.65 متر دون ارتداء الحذاء.
- أن يكون لدى المتقدم شهادة البكالوريا في أحد التخصصات التالية: العلوم والتكنولوجيا الكهربائية، العلوم والتكنولوجيا الميكانيكية، التدبير المحاسباتي، العلوم الإقتصادية، العلوم الرياضية، العلوم الفيزيائية.
- أن يكون العمر بين 18 و25 سنة.
- أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.
- أن يكون المتقدم اجتاز الاختبارات الكتابية والشفوية والرياضية.