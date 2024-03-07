“رفع تاني” سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 7 مارس 2024 في محلات الصاغة بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 7 مارس 2024، مستمرين في نشر أسعار الذهب التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم لتسجل 3200 جنيه للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 7 مارس 2024

حيث تختلف اسعار الذهب في مصر بالمصنعية، والتي تتراوح في محلات الصاغة بين 30 جنيه، 65 جنيه باختلاف عيار الذهب واختلاف التجار، والتي تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 7 مارس 2024- شراء

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 25600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر- بيع

فيما جاءت اسعار الذهب اليوم لعمليات البيع كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 3542 جنيه.

فيما جاء سعر الذهب عيار 21 عند 3100 جنيه.

فيما وصلت اسعار الذهب عند 3100 جنيه.

أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيهًا.

أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهًا.

اسعار الذهب عالمياً

حيث شهد سعر اونصة الذهب عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً وذلك للمرة السادسة على التوالي لتسجل مستوى قياسي جديد للذهب العالمي، وخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس.

فيما ارتفع سعر اونصة الذهب عالمياً بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى عند 2149 دولار للأونصة، وقد افتتح جلسة أمس عند المستوى 2128 دولار للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 2141 دولار للأونصة.