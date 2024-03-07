يلا فرح أطفالك: استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجودة عالية لعشاق “لولو يالولو وينك يالولو”

تعتبر قناة وناسه واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المفضلة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، تأسست القناة في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، لا تزال تحافظ على مكانتها كوجهة ترفيهية ممتعة وتثقيفية للصغار.

تردد قناة وناسه 2024

تعلن قناة الأطفال وناسه عن ترددها الجديد للعام 2024 لضمان استمتاع المشاهدين بمحتواها المميز بجودة عالية، يمكنكم الآن الاستمتاع ببرامجها ومسلسلاتها الممتعة بكل سهولة عبر الترددات التالية:

التردد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي

التردد على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

أهم مميزات قناة وناسه

تقوم القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الهادفة للأطفال.

تعمل على تشجيع الأطفال على المذاكرة والدراسة من خلال محتوى تثقيفي ملائم.

تمتاز بعدم وجود فواصل إعلانية، مما يضمن استمتاع المشاهدين بالبرامج دون انقطاع.

الالتزام باللغة العربية والقيم والعادات المحلية.

المساهمة في تشكيل سلوك الأطفال بشكل إيجابي.

خطوات ضبط تردد قناة وناسه 2024

تواصل مع جهاز الاستقبال واستخدم جهاز التحكم عن بعد.

ثم اختر الإعدادات واختر القمر الصناعي نايل سات.

اختر خيار التثبيت الفردي وأدخل تردد القناة واستقطابها ومعدل ترميزها.

قم بالضغط على زر القبول وانتظر لحظات ليتم تثبيت القناة.

في النهاية، اضغط على خيار “حفظ” لتأكيد العملية.

مع تردد قناة وناسه 2024، يمكن للأطفال الاستمتاع بمحتوى ترفيهي متنوع وتثقيفي يساهم في نموهم الشامل، استمتعوا بمشاهدة برامجكم المفضلة واستفيدوا من تجربة تلفزيونية مميزة مع قناة وناسه.