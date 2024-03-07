ننشُر “الجدول الجديد” مواعيد المدارس في رمضان 2024 وفقاً لوزارة التربية والتعليم .. وهل الغياب مرفوع؟

يرغب أولياء الأمور والطلاب في معرفة جدول المدارس في شهر رمضان 2024 وما إذا كانت هناك خفض في ساعات الدراسة والحصص مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي من المتوقع أن يبدأ في 11 مارس المقبل، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الزمني المحدد للدراسة خلال هذا الشهر، فيما يلي سنوضح لجميع المتابعين المواعيد الجديدة للمدارس.

مواعيد المدارس في رمضان

نشرنا جداول المدارس في شهر رمضان على موقعنا بلد نيوز، حيث سنوضح المواعيد الجديدة المعتمدة من جانب وزارة التربية والتعليم وبعض المصادر في الوزارة نفت شائعات عن رفع الغياب وأكدت ضرورة تسجيل الحضور اليومي لطلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، وان تحديد المواعيد في شهر رمضان تعود إلى الإدارات والمديريات التعليمية، وتأكد بعض المدارس أن تغيير الجدول لن يؤثر على الدراسة في مارس وأبريل.

جدول الدراسة في شهر رمضان 2024

بعد ازدياد عمليات البحث لمعرفة الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم وقد قامت وزارة التربية بتعديل الجدول الدراسي للطلاب بسبب شهر رمضان، حيث تقرر التالي:

يبدأ اليوم الدراسي في المدارس اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا لجميع المراحل التعليمية.

وبالنسبة لموعد الخروج الخاص بالطلاب من رياض الأطفال في الساعة 12.30 ظهرا.

ثالثا، يجب أن يكون وقت انصراف طلاب المرحلة الابتدائية في الساعة الواحدة بعد الظهر.

بالنسبة للتلاميذ في المرحلة الإعدادية، سيكون وقت الانصراف الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

في المرحلة الثانوية، سيتم السماح بالخروج في الوقت الذي يبلغ الساعة 1:30 ظهرًا.

وجدير بالذكر أنه من المخطط أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد توقيت بدء العام الدراسي الجديد بمناسبة شهر رمضان بحيث يتناسب مع جدول الطلاب.