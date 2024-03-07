الفلاحين هيموتوا من الفرحة.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الأرز اليوم الخميس 7 مارس 2024.. قوم خزن لرمضان بسرعه!!

لوحظ اليوم الخميس ازدياد معدلات البحث اليومي من قبل العديد من الأشخاص حول تكلفة طن الأرز الشعير بتاريخ الأربعاء الواقع في السادس من مارس لسنة 2024، اتضح اليوم انه قد حصل تناقص في أسعار الأرز مع انطلاق سوق التجارة في ذلك اليوم في الأسواق المصرية بمختلف أرجائها في مصر، تشمل هذه الانخفاضات السعرية كافة أنواع الأرز، منها النوع الذي يتمتع بحبات كبيرة والذي يجد إقبالاً كبيراً من العموم وحتى الأرز ذو الحبات الصغيرة، وقد حدث هذا الانخفاض أثناء استقبال شهر رمضان المعظم، الأمر الذي يسهل على المواطنين شراء هذه المادة الأساسية في كل منزل حاليا، للحصول على المزيد من التفاصيل بخصوص أسعار الأرز اليوم سواء أكان شعيرا أم أبيض،متابعة المقال في موقعنا الإخباري “البديل”.

سعر الأرز اليوم الخميس

يبحث الكثيرون حاليا للتعرف على أسعار الأرز، حيث ارتفع سعر الطن من الأرز ذو الحبات الكبيرة ليتراوح ما بين 18,000 و18,500 جنيه مصري، بينما بلغ سعر طن الأرز ذو الحبات الصغيرة ما بين 19,000 و19,500 جنيه لكل طن، في سياق متصل، ازداد سعر الكيلوجرام للأرز في السوق المحلي ليصل إلى حدود 28 إلى 35 جنيها للكيلو الواحد، وبالنسبة لمعارض اهلاً رمضان، فقد انخفض سعر كيلو الأرز هناك إلى 25 جنيها.

من المهم التنويه إلى أن تكلفة الأرز المباع في نقاط البيع التموينية بأهمية بالغة للمواطنين، حيث قد بلغ سعر الكيلو جرام الواحد للأشخاص الحاملين لبطاقات التموين نحو 12.6 جنيه مصري.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

لوحظ تراجع في أسعار الأرز الشعير في الأسواق المحلية أمام الباعة والمشترين، إذ شهدت أسعار الطن منخفضة لتتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه خلال يوم الجمعة، قام رجب شحاتة المسؤول عن قسم الأرز في الغرفة التجارية، ببذل مجهودات لتأكيد توافر الأرز الشعير في الأسواق من أجل سد احتياجات الناس من هذا النوع من السلع، اليوم سوف نتعرف أسعار الأرز الشعير لكل من الصنف ذو الحبة الصغيرة والصنف ذو الحبة الكبيرة، بالنسبة لسعر الأرز الأبيض المحلي ذي الحبة الكبيرة فقد وصل إلى 27300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر الأرز المصري ذي الحبة الصغيرة حوالي 26300 جنيه للطن، كما تراوح سعر الكيلوجرام الواحد من الأرز بالنسبة للمستهلك حول 35 جنيهًا، علما بأن الأسعار قد تتباين من منطقة إلى أخرى، وأخيرًا تم تحديد سعر بيع الأرز للمستفيدين من البطاقات التموينية ب 12.6 جنيه ضمن قائمة السلع المدعومة.