استمتع بمسلسلات رمضان! تردد MBC مصر الجديد 2024 بجودة عالية HD

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ عشاق الدراما في البحث عن أهم القنوات التي تنقل المسلسلات الرمضانية، ومن بين هذه القنوات، تبرز MBC مصر كواحدة من أهم الوجهات لعرض هذه الإنتاجات بشكل حصري، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث تردد لقناة MBC مصر على النايل سات.

تردد قناة MBC مصر

مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل الجميع عن ترددات القنوات الناقلة للمسلسلات الرمضانية، ومن بين هذه القنوات، قناة MBC مصر تعتبر واحدة من الوجهات الرئيسية، حيث يأتي تردد القناة على النايل سات على النحو التالي:

التردد: 11823

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات تنزيل قناة MBC مصر على الرسيفر

لتلقي القناة بشكل سليم، يجب اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “موافق” في جهاز الريموت كنترول.

اختر البحث اليدوي من الصفحة الرئيسية.

قم بتحديد القمر الصناعي النايل سات.

أدخل بيانات التردد.

اضغط على بحث.

بعد الانتهاء من التنزيل، قم بحفظ القناة.

مسلسلات رمضان على قناة MBC مصر

قناة MBC مصر تقدم باقة متنوعة من المسلسلات الرمضانية، ومن بينها:

مسلسل العتاولة: يقوم بدور البطولة كل من أحمد السقا ومى كساب وزينة وباسم سمرة.

مسلسل صلة رحم: بطولة إياد نصار ويسر اللوزي وأسماء أبو البزيد.

مسلسل المداح: البطولة في المسلسل لكل من حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب.

مسلسل نعمة الأفوكاتو: بطولة أحمد زاهر ومي عمر

مسلسل كوبرا: والبطولة لمحمد إمام وهشام إسماعيل.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد: البطولة في المسلسل لكل من كريم عبد العزيز وشيكو.

تتميز قناة MBC مصر بتقديم مجموعة متنوعة ومتميزة من المسلسلات الرمضانية التي تستهوي جمهورها، وبفضل التردد الجديد، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة هذه الأعمال بسهولة عبر النايل سات.