100 دينار أردني.. خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 والشروط المطلوبة

ابتداء من الآن يمكنك الحصول على 100 دينار أردني من خلال المكرمة الملكية في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي ينتظرها الشعب الأردني بفارغ الصبر مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1445 هـ، حيث يتم منح هذا المبلغ للمواطنين لتمكينهم من شراء الاحتياجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير في الوقت الحالي، حيث أن مع اقتراب شهر رمضان، يقوم المواطنون بشراء مستلزماتهم من الغذاء لهذا الشهر الكريم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ولذلك، قررت المملكة الأردنية تقديم المكرمة الملكية وتقديم 100 دينار أردني لأولئك الذين يستوفون الشروط، لإستخدامها في شراء المواد الغذائية والتخفيف من غلاء الأسعار، وبدأ العديد من المواطنين يبحثون عن تفاصيل المكرمة الملكية الأردنية على مواقع التواصل الإجتماعي ورابط التسجيل والشروط، وهذا ما سوف نعرضه لكم اليوم، لذا يرجى متابعتنا.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

يجب التسجيل عبر الخطوات التالية للحصول على المكرمة الملكية بقيمة 100 دينار أردني.

في البداية عليك الدخول علي موقع صندوق المعونة الوطنية تكافل.

ثم النقر على خانة الدعم النقدي الموحد .

ثم إدخال بيانات تسجيل الدخول الرقم الوطني وكلمة المرور .

ثم النقر على خانة المكرمة الملكية .

ثم ملء النموذج الإلكتروني الخاص بالتسجيل في المكرمة الملكية .

ثم إرفاق الأوراق المطلوبة .

ثم النقر على خانة إرسال .

شروط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

قامت وزارة التنمية الإجتماعية الأردنية بتحديد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول علي مبلغ المكرمة الملكية بقيمة 100 دينار خلال شهر رمضان، تتضمن الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية ومقيم إقامة دائمة في الأردن.

أن يكون المستفيد من بين أحد الأشخاص الذين يستفيدون من برنامج الدعم النقدي المؤقت.

يجب أن تكون الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية الأردنية مسجلة في برنامج دعم النقدية للأسر العاملة.

العيش في الأردن لمدة طويلة يجب أن تكون لا تقل عن ثلاثة أشهر.

عدم استخدام مبلغ المكرمة الملكية في الاستمتاع بالترفيه أو الاستثمار أو التجارة.

قيمة المكرمة الملكية في الأردن 2024

قام وزير التنمية الإجتماعية في الأردن بالإعلان عن تقديم مساعدة مالية عبر صندوق الدعم المالي النقدي لإعداد قائمة بالأسر والأفراد المستحقين للإستفادة من المساعدة المالية التي تقدمها الملك، يتم تقديم مبلغ 100 دينار لكل أسرة، وتقدر عدد الأسر المستحقة للدعم بحوالي 107 ألف أسرة، بما في ذلك 30 ألف فرد بدون أُسرة، وقد بلغ إجمالي المبلغ المقدم من الملك 11 مليون دولار.