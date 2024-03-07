بسبوسة الحلواني مرملة وطرية بمكونات سهلة ومتوافرة في مطبخك احلي حلويات رمضان

تعتبر البسبوسة واحدة من أشهى الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات العربية والشرقية وهيحلوى تقليدية تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها المميز، وتعتبر رمزًا للضيافة والتراث العربي، يمكن تقديمها في الكثير من المناسبات، وهي وصفة سهلة التحضير، ويمكن تعديلها وتنويعها بإضافة المكونات المفضلة لديك مثل الفستق، جوز الهند، أو الشوكولاتة وبفضل مذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، أصبحت البسبوسة جزءًا لا يتجزأ من مائدة الحلويات في العديد من البلدان.

مكونات عمل البسبوسة:

500 جرام سميد بسبوسة (متوسط ​​الحبة)

140 جرام سمنه سائلة

رشة ملح

1 باكت فانيليا

140 جرام ماء

كوب سكر

100 جرام عسل جلوكوز

مكسرات للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير البسبوسة:

العجينة:

اولا سنقوم بتحضير العجينة حيث نفوم باحضار وعاء كبير، ونخلط السميد مع الملح والفانيليا. بعد ذلك نضيف السمنه السائلة وقلّب جيدًا حتى تتجانس المكونات. ثم اترك العجينة جانباً

الشربات:

نحضل حلة لعمل الشربات حيث ضع الماء والسكر وعسل الجلوكوز.

ونسخن الخليط على نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر.

أضف عصير نصف ليمونة ورشة فانيليا.

اترك الشربات يغلي لمدة 5 دقائق ثم ارفعه عن النار.

التسوية:

قومي بتسخين الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية.

ادهن صينية فرن بقطر 30 سم بالسمنه.

اسكب خليط البسبوسة في الصينية ووزّعه بالتساوي.

زين الوجه بالمكسرات (اختياري).

اخبز البسبوسة في الفرن لمدة 45-60 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

التقديم: