“الفلوس جريت في إيد فزاع..يا ترى أيه السبب” مسلسل الكبير أوي لمحات من الجزء السادس

يظل مسلسل الكبير أوي بكل أجزائه ونجومه هو المفضل دائما للجميع ، ذلك المسلسل الذي يعد الأكثر كوميديا خلال الأعوام الأخيرة، لما يقدمه من فقرات من الكوميديا الخالصة، والمحتوي المحترم الذي لايخشي المشاهد من دخوله البيت، حيث تقدم كوميديا الكبير أوي بشكل محترم، ويقوم حاليا نجوم العمل بتصوير الفقرات والمشاهد الأخيرة من الجزء الثامن بمسلسل الكبير أوي والمقرر عرضه بموسم مسلسلات رمضان القادم 2024 بداية من يوم الاثنين القادم 12 من مارس الجاري.

تعرف على تفاصيل الكبير أوي الجزء الثامن

من المقرر عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي بعد أيام وخلال شهر رمضان القادم، والذي يضم مجموعة كبيرة ورائعة من نجوم الكوميدياعلى رأسها أحمد مكي (الكبير – جوني- حزلئوم)، ومعه فريق عمل رائع ومجموعة من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام (هجرس) – رحمة أحمد (مربوحة) في موسمها الثالث مع الكبير – حاتم صلاح (نفادي)- بيومي فؤاد (الدكتور ربيع)- هشام إسماعيل (فزاع)- حسين أبو حجاج (أشرف)- مصطفى أبو سريع (القطر)

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

من المتوقع أن تدور أحداث الجزء الثامن من المسلسل حول عمدة قرية المزاريطة أحمد مكي (الكبير أوي) الذي يتعرض لضغوطات عدة، حيث يجد نفسه مضطرا للاهتمام بقضايا ومشاكل يتعرض لها هو وكل من حوله في مجموعة من المواقف الكوميدية المضحكة.

هذا ويشهد المسلسل العديد من المواقف الكوميدية والمواقف الاجتماعية التي تناقش قضايا تهم المجتمع في صورة حلقات كوميدية لنجوم العمل.

” الفلوس جريت في إيد فزاع..يا ترى أيه السبب ” من روائع الجزء السادس

كما يسعد موقع البديل أن يستعيد معكم أحد الذكريات مع مغامرات الكبير أوى مع فزاع وموقف في منتهى الكوميديا حدث في الجزء السادس والذي دارت احداثه عقب قيام فزاع باستثمار أمواله مع حمدي المرغني، وبالفعل بدأت الأمور تتغير معاه وفجأة الكبير بيطب عليه ويشوف التغير اللي حصله والفلوس اللى جريت في إيد فزاع.