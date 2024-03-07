بوستر ترويجي.. مسلسل زوجة واحدة لا تكفي في رمضان 2024 بطولة أيتن عامر على تردد MBC1

بدأت عمليات البحث تتزايد بشكل كبير جداً عن مسلسل زوجة واحدة لا تكفي في رمضان 2024 التي بدأت القنوات الناقلة النجمة أيتن عامر بالترويج له، آخر عمل قامت بالمشاركة في ايتن عامر كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الموسم السابع رمضان 2023 بعد غياب دام لثلاثة سنوات، وأخر الأعمال الرمضانية التي شاركت في مكتوب عليه في رمضان 2022 مع النجم أكرم حسني هنادي مهنا وقدمت شخصية جديدة ومختلف وحقق المسلسل نجاح كبير للغاية

وأخيراً تعود ايتن عامر في بطولة مطلقة في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي وتقدم شخصية لم تقدم مثلها من قبل، تتألق دائماً أيتن عامل في أعمالها الفني ويعرض عليها الكثير من الأدوار لكن شديدة الحرص في الأختيار، خلال الفقرات التالية نستعرض لكم تفاصيل حول قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي في رمضان 2024.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي في رمضان 2024

أصبح هناك دويتو قوى بين الممثلين العرب، حيث تشارك آيتن عامر في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي مع مجموعة من الممثلين الخليجين، ويعتبر هذا العمل يكون نقلة جديدة في حياتها الفنية وتكتسب خبرات جديدة من فريق العمل، يعرض المسلسل يوم الإثنين المقبل الموافق 11 من مارس 2024 وواحد من رمضان 1445 ويتم إذاعته عبر شاشة قناة MBC 1 يومياً في رمضان ويعرض أيضاً حصري على منصة شاهد VIP

حيث تدور قصة العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول المشاكل التي تتعرض لها المرأة وعلاقات الرجل المتعددة وعدم الإكتفاء بالزواج من امرأة واحدة، حيث يعمل المسلسل على طرح العديد من القضايا والمشاكل المهمة في المجتمعات المختلفة.

أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

يشارك في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي كوكبة من ألمع نجوم الدراما والتلفزيون بالمشاركة مع عدد من النجوم والنجمات السعوديين وهم

أيتن عامر.

سحر حسين.

ماجد المصري.

هدى حسين.

حمد أشكناني.

فاطمة الصفي.

عبدالله الطراروة.

أحمد إيراج.

لولوة الملا.

ليلى عبدالله.

نور الشيخ.

تأليف: هبة مشاري حمادة.

إخراج: علي العلي.

إنتاج: MBC.

تردد قناة MBC1 الجديد 2024