الذهب يفاجئ الجميع الان.. ارتفاع يضرب اسعار الذهب اليوم 7 مارس 2024.. قومي هاتي للواد الشبكة بسرعه

تسجل اليوم زيادة في اهتمام الكثير من المواطنين في مصر بخصوص تسعيرة الذهب، حيث يعتبره العديد منهم طريقة استثمارية موثوقة لهم، ظهر استقرار أسعار الذهب يوم الخميس الموافق في 7 مارس من العام 2024، في جميع الأنواع الافتتاح الرسمي للبيع في متاجر الحلي، وقد أتى هذا التثبيت على أثر توجيه من البنك المركزي بتحرير سعر تبادل الجنيه مقابل الدولار، الأمر الذي نتج عنه زيادة سعر الجرام للذهب من الدرجة عيار 21 بمقدار 250 جنيها تقريبا، وفقا لما أورده أمير رزق، المتخصص في صناعة المجوهرات الذهبية، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم وصل إلى حوالي 3657 جنيه مصري، وذلك قبل إضافة تكاليف الضرائب والصياغة.

سعر الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب من عيار 21 حوالي 3200 جنيه مصري، وذلك بدون إضافة تكاليف الضرائب ورسوم التصنيع.

سعر الذهب عيار 18

سعر ذهب عيار 18 بلغ تقريبا 2743 جنيه مصري وذلك قبل إضافة تكاليف الضريبة ورسوم التصنيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغت قيمة الجنيه الذهب اليوم مبلغ 25600 جنيه بدون الأخذ في الاعتبار تكلفة الضرائب والصنعة.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سعر أوقية الذهب فقد بلغ 2150 دولارا.

سعر مصنعية اليوم

تحسب أسعار الذهب في الوقت الحالي ، بما في ذلك مصاريف التصنيع، وفقاً لعدة عوامل من بينها الوزن ودرجة النقاء والعمليات التي يخضع لها الذهب. عادة، عند شراء الذهب المستخدم، تكون تكلفة التصنيع لكل غرام تقريباً 25 جنيه مصري كحد ابتدائي. لكن يمكن لهذه التكلفة أن تختلف في متاجر الذهب المتنوعة، حيث تتراوح بين 80 إلى 150 جنيه مصري. عادة ما تتكون نفقات التصنيع حوالي 6 إلى 10 في المئة من القيمة الإجمالية لسعر الذهب لكل غرام.