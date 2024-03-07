نــزل هسـه قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة محافظات العراق pdf وزارة العمل والشؤون

متى يتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية؟، سؤال يتعلق بأذهان المواطنين العراقيين، الذين يعانون من ضيق العيش، وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث ينتظرون صرف هذه الوجبة لاعانتهم على متطلبات الشهر الكريم وشراء مستلزماته، ومنها فقد أعلنت الحكومة العراقية انها تبذل قصارى جهدها للانتهاء من مراجعة الطلبات المقدمة، وسوف تنتهي منها خلال فترة قريبة، وتقوم بإعلانها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حتى يتم الاستعلام عنها بسهولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية

الرعاية الإجتماعية حق من حقوق الإنسان التي تمده هو وأسرته بالمعونة اللازمة من أجل تأمين دخله ان كان مريضا او عاطلا او مصابا، فهي من أبسط نظم الدعم الاجتماعية التي يتم من خلالها صرف مرتبات لذوي الدخل المحدود، وتوفير المسكن للعاطلين او العاجزين، بهدف ضمان مستوى معيشة مناسب لجميع الأفراد، ويريد الكثير من الأشخاص الذين توافرت فيهم الشروط والمعايير المطلوبة الاستعلام عن الكشوفات الخاصة بأسماء الرعاية الاجتماعية، بالتزامن مع دخول الشهر الكريم، حيث أن هذه الوجبة بمثابة بريق نور لهم لاعانتهم على ظروف الحياة القاسية.

الفئات المشمولة بدعم الرعاية الاجتماعية

نظراً لأهمية برنامج الرعاية الإجتماعية لدى الكثير من الموظفين، فقد أكدت الحكومة العراقية أن هذا دعم لن يعطى إلا للمستحقين فقط، وسيتم إستبعاد من كان لديهم دخل شهري ثابت، وأملاك عقارية باهظة الثمن، وأيضا من لا ينطبق عليهم السن المحدد والذي يتراوح بين 18 إلى 60 سنة للرجال، كما ستقوم باستبعاد الأشخاص الذين لديهم وظيفة حكومية، وكذلك الأشخاص الحاصلين على دعم مادي من جهة حكومية أخرى، مؤكدة أن اسماء الرعاية الإجتماعية التي سيتم الإعلان عنها ستشمل عدة فئات كالآتي:

الفقراء والمحتاجين، الذين لا يملكون دخل شهري ثابت.

الأرامل والمطلقات، مع تقديم وثيقة تثبت ذلك.

ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الإعاقة، مع تقديم شهادة الإعاقة.

وأيضاً أصحاب الأمراض المزمنة، بشرط تقديم شهادة طبية تفيد نوع المرض.

الأيتام الذين لم يجدوا من ينفق عليهم.

كبار السن الذين يعولون أسرهم.

طريقة الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق بالإعلان عن طريقة الاستعلام عن الكشوفات التي تشمل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي تم قبولهم، بعد أن يتم رفع هذه الأسماء على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل او رابط مظلتي على أن تكون خطوات الاستعلام بالشكل التالي: