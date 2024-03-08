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spa.gov.iq/umbrella.. خطوات الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم شروط القبول
تسعى العديد من الأفراد إلى الحصول على قائمة بأسماء الرعاية الاجتماعية الذي تم إطلاقه بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف تقديم الدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للأسر ذات الحاجة، وللعثور على أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي في الفترة الأخيرة، يُشجع عليكم قراءة هذا المقال.
كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
اليكم طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024:
- قم بزيارة موقع “مظلتي“.
- انقر على القسم المخصص لـ “الرعاية الاجتماعية”.
- انقر على رابط “أسماء المستفيدين من الدعم لشهر يناير 2024”.
- أدخل البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم والرقم الوطني والمحافظة.
- اضغط على زر “الاستعلام” بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.
- قم بالتحقق من القائمة وابحث عن اسمك.
- إذا وجدت اسمك، يُمكنك تنزيل القائمة كملف PDF عبر النقر على الرمز المناسب.
- إذا لم تجد اسمك في القائمة، فقد يكون ذلك بسبب عدم أهليتك أو عدم مراجعة طلبك بعد.
قد يكون هناك إجراءات إضافية يتعين اتخاذها إذا كنت غير مؤهل، ويُفضل متابعة الإرشادات المقدمة على الموقع لمزيد من التفاصيل حول الدعم الاجتماعي وطلبه.
شروط القبول في الرعاية الاجتماعية
شروط القبول في برنامج الدعم الاجتماعي من وزارة العمل في العراق:
- يُشترط على المتقدمين لبرنامج الدعم الاجتماعي من وزارة العمل أن يكونوا حاصلين على الجنسية العراقية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم الرجل لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.
- بالنسبة للنساء، يجب أن لا يقل عمرهن عن 15 عامًا وألا يتجاوز 55 عامًا.
- يجب على المتقدم توفير دخل شهري يتم تحديده من قبل برنامج الدعم الاجتماعي في العراق.
- يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة للدعم لا يقل عن 4 أفراد.
- يجب تقديم الهوية الوطنية العراقية للمتقدم عند تقديم الطلب.
- يلتزم المتقدمون بتوفير جميع الالتزامات والشروط الضرورية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة العمل في العراق.