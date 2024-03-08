spa.gov.iq/umbrella.. خطوات الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم شروط القبول

تسعى العديد من الأفراد إلى الحصول على قائمة بأسماء الرعاية الاجتماعية الذي تم إطلاقه بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف تقديم الدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للأسر ذات الحاجة، وللعثور على أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي في الفترة الأخيرة، يُشجع عليكم قراءة هذا المقال.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

اليكم طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024:

قم بزيارة موقع “مظلتي“.

انقر على القسم المخصص لـ “الرعاية الاجتماعية”.

انقر على رابط “أسماء المستفيدين من الدعم لشهر يناير 2024”.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم والرقم الوطني والمحافظة.

اضغط على زر “الاستعلام” بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

قم بالتحقق من القائمة وابحث عن اسمك.

إذا وجدت اسمك، يُمكنك تنزيل القائمة كملف PDF عبر النقر على الرمز المناسب.

إذا لم تجد اسمك في القائمة، فقد يكون ذلك بسبب عدم أهليتك أو عدم مراجعة طلبك بعد.

قد يكون هناك إجراءات إضافية يتعين اتخاذها إذا كنت غير مؤهل، ويُفضل متابعة الإرشادات المقدمة على الموقع لمزيد من التفاصيل حول الدعم الاجتماعي وطلبه.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

شروط القبول في برنامج الدعم الاجتماعي من وزارة العمل في العراق: