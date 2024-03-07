اعملي احلي استربس كنتاكي مقرمش علي مائدة رمضان بتتبيله سحرية ينافس أكبر المطاعم

استربس كنتاكي من الاكلات المحبوبة في شهر رمضان المبارك، حيث يمكن تقديمها في وجبة الإفطار التي تجمع العائلة والأصدقاء حول المائدة. ومن بين الأطباق التي تستحوذ على اهتمام الكثيرين في رمضان، يأتي استربس كنتاكي المقرمش كواحد من الخيارات الشهية والمحببة للجميع وهو يعتبر نوع من الوجبات السريعة الشهيرة التي تتميز بطبقة القشرة المقرمشة والنكهة الفريدة التي تميز الوجبات من مطعم كنتاكي حيث يتم تتبيل قطع الدجاج بتوابل مميزة تعطيها طعمًا لا يقاوم

مقادير عمل الدجاج (الزنجر) المقرمش:

صدور الدجاج (قطعة واحدة)

دقيق

نشا

لبن بودرة (اختياري)

بيكنج بودر

ملح

توابل (حسب الرغبة)

زيت للقلي

للتتبيلة:ماء

للتتبيلة:ماء بابريكا

فلفل أسود

سبع بهارات

جنزبيل مطحون

بودرة الثوم

شطة

ملح

عصير ليمون

صويا صوص (اختياري)

طريقة تحضير ستربس الفراخ

اغسل صدور الدجاج بالدقيق والملح والليمون ثم اشطفها جيدًا. قطع صدور الدجاج بالطول إلى شرائح متوسطة السمك. في وعاء عميق، امزج الماء مع البهارات والملح وعصير الليمون والصويا صوص. أضف شرائح الدجاج إلى التتبيلة واتركها منقوعة لمدة 3 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة في الثلاجة. في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع النشا واللبن البودرة (اختياري) والبيكنج بودر والملح والتوابل. تأكد من خلط المكونات جيدًا.

الطريقة الأولى:

اخرج شرائح الدجاج من التتبيلة واتركها تصفى.

نقوم بوضع شرائح الدجاج في الدقيق ثم اقلبها حتى تتغطى تمامًا.

اغمس شرائح الدجاج في الماء البارد مع الثلج ثم غطّسها في الدقيق مرة أخرى.

انفض الدقيق الزائد عن شرائح الدجاج.

الطريقة الثانية: