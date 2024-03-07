“لولو يالولو وينك يالولو”.. تردد قناة وناسه الجديد بجودة عالية 2024.. نزلها وابسط الاولاد..!!

تعد قناة وناسه من أشهر القنوات التي تستهدف الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار، تعتبر قناة وناسه واحدة من القنوات القليلة التي تهتم بتقديم محتوى مفيد وتعليمي يساعد في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية، كما تتميز قناة وناسه بجودة البرامج المقدمة على مدار الساعة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المثيرة والمسلية التي تجذب مشاهديها الصغار وتحفز فكرهم وإبداعهم بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القناة على برامج تعليمية تساعد الأطفال على تعلم اللغات الأجنبية والرياضيات والعلوم بطرق مبسطة وممتعة، ومن خلال هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناة وناسه الجديد بجودة مرتفعة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

محتوى قناة وناسة

من الجدير بالذكر أن قناة وناسه تحرص على اختيار البرامج التي تعرضها بعناية فائقة، حيث تهتم بضمان أن تكون البرامج مناسبة للأطفال من جميع الأعمار وتتوافق مع قيمهم الأسرية، كما تحرص القناة على تقديم برامج تثري حياة الأطفال وتساعدهم على تطوير قدراتهم الذهنية والإبداعية، إلى جانب البرامج الترفيهية والتعليمية، تقدم قناة وناسه أيضا مسلسلات درامية تعالج قضايا اجتماعية هامة بطريقة مشوقة ومثيرة للاهتمام، تلك المسلسلات تساهم في تثقيف الأطفال وتوجيههم نحو السلوكيات الإيجابية والصحيحة.