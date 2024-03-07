بدون فرن حضري فطائر الكوسا السريعة بالمقلاة لذيذة وطعمها حكاية لا يقاوم

فطائر الكوسا بالمقلاة من الوجبات السريعة التي يمكننا تحضيرها في البيت بكل سهولة، وهي من الوجبات الاقتصادية اللذيذة التي لا تتطلب الكثير من الوقت أثناء التحضير، وتعد من الأطعمة الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة المفيدة لصحة الجسم، حيث تحتوي على بعض الخضروات التي تعطي لها قيمة غذائية عالية، كما تتميز بنكهتها الشهية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل فطائر الكوسا اللذيذة بطريقة بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الكوسا

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على تحضير فطائر شهية ولذيذة وهي كما يلي: –

كيلو كوسا مفروم ناعم.

4 بيضات.

ربع كوب بقدونس مفروم ناعم.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من دقيق أبيض.

2 ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة بهارات.

ربع ملعقة صغيره كمون.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر الكوسا اللذيذة بدون فرن بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر وعاء عميق، ثم نضع به الكوسا المفرومة، والبصل، والبقدونس المفروم ونقلبهم مع بعض. نقوم بإحضار وعاء أخر، ثم نضيف البيض مع رشة الفلفل ونخفقهم بواسطة المضرب اليدوي. نضيف الدقيق ونستمر في الخلط، ثم يتبل بالملح والكمون والبهارات ونخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس. نقوم بإضافة خليط البيض على خليط الكوسا، ثم نقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة تسوية فطائر الكوسا اللذيذة

نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها ملعقة صغيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نضيف مقدار ملعقة كبيرة من خليط الكوسا في وسط المقلاة ونضغط عليها بالملعقة حتى تأخذ شكل قرص ونتركها مدة دقيقتين حتى تنضج، ثم نقلبها على الجهة الأخرى حتى تأخذ اللون الذهبي، ونكرر نفس الخطوات حتى ننتهي من كمية الخليط كلها، ثم نرص فطائر الكوسا في طبق التقديم وتقدم ساخنة بألف هنا.