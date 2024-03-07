“وحش الفئة المتوسطة” مواصفات وسعر موبايل ريلمي 10… الفخامه والشياكه كلها فيه.!!

في الآونة الأخيرة، أصبح الهاتف المحمول Realme 10 واحدا من أكثر الهواتف إثارة للاهتمام في عالم التكنولوجيا، حيث يأتي هذا الهاتف بالعديد من المواصفات والمميزات التي تجعله خيارا مثاليا للعديد من المستخدمين، وفي هذا المقال، سوف نستعرض ما يجعل هاتف Realme 10 يبرز بين منافسيه ويكون خيارا مثاليا لكل من يبحث عن هاتف ذكي عالي الأداء، لذلك في هذا المقال اليوم سوف نذكر لكم مواصفات وسعر موبايل ريلمي 10 الذي يعد من افضل الهواتف التي اطلقتها شركة ريلمي في الفترة الاخيرة.

مواصفات موبايل ريلمي 10

شاشة: قياس 6.5 بوصة، تقنية IPS LCD، دقة عرض Full HD+.

معالج: MediaTek Helio G95

ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4GB أو 6GB.

ذاكرة التخزين الداخلية: 64GB أو 128GB قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

الكاميرا الخلفية: مجموعة رباعية بدقة 48 ميجابكسل العدسة الرئيسية + 8 ميجابكسل عدسة فائقة الاتساع + 2 ميجابكسل عدسة ماكرو + 2 ميجابكسل عمق.

الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجابكسل.

نظام التشغيل: Android 11 مع واجهة Realme UI 2.0.

البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

سعر الموبايل